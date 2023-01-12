Android 12 üzerine kurulu Sony Walkman tanıtıldı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 11:41

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 11:41

Sony müzikseverler için yeni nesil Walkman modelleri tanıtıyor. Bunlardan biri olan Walkman NW-A306 oldu. Büyük bir dokunmatik ekrana sahipken, yan taraflarda konumlandırılan tuşların da farklı fonksiyonları bulunuyor. Kablolu ya da kablosuz kulaklıkların kullanılabildiği Walkman'de Android 12 bulunuyor.

WALKMAN'İN ÖZELLİKLERİ

Temelde eski müzik çalar tasarımlarına yeni nesil dokunuşlarla pazara sunulan Sony imzalı Walkman'ler, yüksek kalite ses bekleyen veya seven kişiler için geliyor. Halihazırda pek çok kişi telefonlarından mobil müzik deneyimi yaşayabiliyor ancak müzik tutkunları için bu bazen tek başına yeterli olmuyor.

Sony de yaklaşık 45 yıl önce ilk kez karşımıza çıkan Walkman'leri tekrar piyasaya sürmeye devam ediyor.

Yeni nesil Walkman'in materyali alüminyum bu sayede çok daha dayanıklı. Öte yandan 3.6 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip. Bu da yeni nesil telefonlardaki deneyimi müzik çalara taşıyor. Cihazda fiziksel tuşlar bulunuyor ve toplam ağırlığı 113 gram.

Walkman NW-A306 MP3, WMA, FLAC, AAC, DSD, AIFF ve Apple Lossless gibi formatları da destekliyor.

Bünyesindeki parçaları yüksek kaliteli olarak sunmak için tasarlanmış olan bu cihaz, kablolu kulaklıkla 36 saat boyunca aralıksız dinleme yapmaya olanak sağlıyor. Kablosuz bağlantı ile sağlanan dinlemelerde ise bu süre 18 saate düşüyor.

Sony imzalı bu yeni Walkman 399 euro fiyat etiketine sahip.