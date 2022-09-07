Android 13 tabanlı ColorOS 13 gelecek ilk cihazlar açıklandı
OPPO’nun yayımladığı listeye göre Android 13 tabanlı yeni ColorOS 13, 16 Eylül’den itibaren listedeki telefonlarda yerini alacak.
Hatırlatmak gerekirse Google, birkaç ay önce Android 13’ü tanıtmıştı. Xiaomi ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri de kendi cihazlarını bu sürüme adepte etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Haliyle bu tempoya OPPO da dahil olmuş oldu.
OPPO, ColorOS 13’ü ağustos ayında ilk kez tanıtmıştı. İlk hangi tarihlerde kullanıcılara ulaşacağı ise tam kesin değildi. Yayımlanan listeye göre hem cihazlar belli oldu hem de tarihler.
Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak cihazlar ve tarihler:
16 Eylül 2022’den sonra alacaklar:
OPPO Find X5 Pro
Avustralya
Fransa
Endonezya
Malezya
Tayland
Vietnam
OPPO Find X5
BAE
Fransa
23 Eylül 2022’den sonra alacaklar:
OPPO Find X5 Pro:
Çin
OPPO Find X5:
Çin
OnePlus 10 Pro:
Çin
OPPO Find X5 Pro Boyut Sürümü
Çin
OnePlus Ace
Çin
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