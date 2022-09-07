Android 13 tabanlı ColorOS 13 gelecek ilk cihazlar açıklandı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 08:52

Hatırlatmak gerekirse Google, birkaç ay önce Android 13’ü tanıtmıştı. Xiaomi ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri de kendi cihazlarını bu sürüme adepte etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Haliyle bu tempoya OPPO da dahil olmuş oldu.

OPPO, ColorOS 13’ü ağustos ayında ilk kez tanıtmıştı. İlk hangi tarihlerde kullanıcılara ulaşacağı ise tam kesin değildi. Yayımlanan listeye göre hem cihazlar belli oldu hem de tarihler.

Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak cihazlar ve tarihler:

16 Eylül 2022’den sonra alacaklar:

OPPO Find X5 Pro

Avustralya

Fransa

Endonezya

Malezya

Tayland

Vietnam

OPPO Find X5

BAE

Fransa

23 Eylül 2022’den sonra alacaklar:

OPPO Find X5 Pro:

Çin

OPPO Find X5:

Çin

OnePlus 10 Pro:

Çin

OPPO Find X5 Pro Boyut Sürümü

Çin

OnePlus Ace

Çin