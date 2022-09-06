Xiaomi bir cihaza daha MIUI 13 güncellemesi verdi!
Xiaomi, MIUI 13 güncellemesini her modele vermiyor. Bu nedenle hazırlanan listede sizin telefonunuz yoksa güncellemeyi alamayacaksınız.
Akıllı telefonların işletim sistemlerinin güncellemelerine ek olarak markaların sunduğu güncellemeler de var. Bu sayede cihazları kişiselleştirmek mümkün hale geliyor. İşte kişiselleştirme ve özel güncellemeler sunmak denildiğinde ise akla Xiaomi’nin MIUI arayüzü geliyor.
En son MIUI 13 güncellemesi kullanıcılara yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Bu kapsamda listeye yeni bir telefon daha girdi: Redmi 9T. Söz konusu güncelleme geçen hafta duyurulduğu kadarıyla Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi 9T ve POCO M3 modelleri için zaten gelecekti.
MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi cihazların tamamı:
Redmi K40 Gaming Edition
Redmi K30 S Ultra
Redmi-Note 10 Pro 5G
Xiaomi CVI
Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10S
Xiaomi-Mi 11 i / Mi 11 Lite / Mi 11 Lite 5G
Xiaomi Mi 11X/Mi 11X Pro
Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro
Redmi K30 4G/K30 5G/K30i 5G/K30 Pro/K30 Zoom/K30 5G Speed Edition
Xiaomi Mi 11T/Mi 11T Pro
POCO F2 Pro
POCO F3 / F3 GT
POCO X3 Pro/X3 GT
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi Mi 10 Lite / Mi 10 Lite Zoom / Mi 10i / Mi 10T Lite
Xiaomi- Pad 5/Pad 5 Pro/Pad 5 Pro 5G
Redmi 10/10 Prime
Redmi Note 10 / Note 10S / Note 10 5G (bugün aldı)
Redmi-Note 10T
Redmi Note 11 / Note 11T / Note 11 JE (Japan) / Note 11 Pro / Note 11 Pro + (China)
POCO M4 Pro 5G
POCO X2
Redmi K30 Ultra
Redmi K20/K20 Pro/K20 Pro Premium Edition
Xiaomi Mi 9 / Mi 9 SE / Mi 9 Lite / Mi 9 Pro 5G
Xiaomi Mi 9T / Mi 9T Pro
Xiaomi-Mi CC 9/Mi CC 9 Pro
Xiaomi Mi Note 10 / Mi Note Pro / Mi Note 10 Lite
Redmi Note 8 2021
Redmi-Note 9 4G/Note 9 5G/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max
Redmi-Note 9T 5G
Redmi Note 9S
Redmi-Note 10 Pro/Note 10 Pro Max
Redmi 9 A/9AT/9i/9A Sport/9i Sport/9C/9C NFC
Redmi 9/9 Activ / 9 Prime
Redmi-10X 4G
Redmi 9T
Redmi 9 Power
Redmi-10X 5G/10X Pro
Redmi Note 8 / Note 8? / Note 8 Pro
Redmi Note 9
POCO X3 / X3 NFC
POCO M3 /M3 Pro
POCO M2/M2 Pro/M2 Reloaded
POCO C3
POCO C31
Xiaomi MIX FOLD
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