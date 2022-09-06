Xiaomi bir cihaza daha MIUI 13 güncellemesi verdi!

06 Eylül 2022 Salı, 16:55

Akıllı telefonların işletim sistemlerinin güncellemelerine ek olarak markaların sunduğu güncellemeler de var. Bu sayede cihazları kişiselleştirmek mümkün hale geliyor. İşte kişiselleştirme ve özel güncellemeler sunmak denildiğinde ise akla Xiaomi’nin MIUI arayüzü geliyor.

En son MIUI 13 güncellemesi kullanıcılara yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Bu kapsamda listeye yeni bir telefon daha girdi: Redmi 9T. Söz konusu güncelleme geçen hafta duyurulduğu kadarıyla Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi 9T ve POCO M3 modelleri için zaten gelecekti.

MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi cihazların tamamı:

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi K30 S Ultra

Redmi-Note 10 Pro 5G

Xiaomi CVI

Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10S

Xiaomi-Mi 11 i / Mi 11 Lite / Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11X/Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro

Redmi K30 4G/K30 5G/K30i 5G/K30 Pro/K30 Zoom/K30 5G Speed Edition

Xiaomi Mi 11T/Mi 11T Pro

POCO F2 Pro

POCO F3 / F3 GT

POCO X3 Pro/X3 GT

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 10 Lite / Mi 10 Lite Zoom / Mi 10i / Mi 10T Lite

Xiaomi- Pad 5/Pad 5 Pro/Pad 5 Pro 5G

Redmi 10/10 Prime

Redmi Note 10 / Note 10S / Note 10 5G (bugün aldı)

Redmi-Note 10T

Redmi Note 11 / Note 11T / Note 11 JE (Japan) / Note 11 Pro / Note 11 Pro + (China)

POCO M4 Pro 5G

POCO X2

Redmi K30 Ultra

Redmi K20/K20 Pro/K20 Pro Premium Edition

Xiaomi Mi 9 / Mi 9 SE / Mi 9 Lite / Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T / Mi 9T Pro

Xiaomi-Mi CC 9/Mi CC 9 Pro

Xiaomi Mi Note 10 / Mi Note Pro / Mi Note 10 Lite

Redmi Note 8 2021

Redmi-Note 9 4G/Note 9 5G/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max

Redmi-Note 9T 5G

Redmi Note 9S

Redmi-Note 10 Pro/Note 10 Pro Max

Redmi 9 A/9AT/9i/9A Sport/9i Sport/9C/9C NFC

Redmi 9/9 Activ / 9 Prime

Redmi-10X 4G

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi-10X 5G/10X Pro

Redmi Note 8 / Note 8? / Note 8 Pro

Redmi Note 9

POCO X3 / X3 NFC

POCO M3 /M3 Pro

POCO M2/M2 Pro/M2 Reloaded

POCO C3

POCO C31

Xiaomi MIX FOLD