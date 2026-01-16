Android cihazlara yeni işe yarayacak özellik yolda

Google, Android ekosistemini daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda gelmesi planlanan yeni güvenlik özellik, kullanıcıların hacklenip haklenmediklerini anlamalarına yardımcı olacak. Bir süre önce duyurulan Intrusion Detection adı verilen bu özellik, son sürümde Intrusion Logging (izinsiz giriş kaydı) olarak karşımıza çıktı.

Bu özellik, kullanıcıların cihazlarındaki önemli etkileşimlerin kaydını tutuyor. Bunu güvenli bir şekilde yapan özellik sayesinde uygulamaların ne zaman yüklendiği, ekranın kilidinin ne zaman açıldığı ya da telefonlara hangi cihazların bağlandığı gibi verileri içeriyor. Herhangi şüpheli bur durumda ise bunun kaydını tutuyor.

Aktarıldığına göre bu güvenlik özelliği verileri güvenli bir şekilde saklıyor. Hatta verilerin 12 ay sonra otomatik olarak silindiği belirtiliyor.

Bu güvenlik özelliğinin Android 16 QPR3 sürümünde kullanıcılara sunulması planlanıyor.