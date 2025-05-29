Android kullanıcılarının bataryasını emen Instagram sorunu çözüldü

Android cihazlardaki Instagram kullanılırken bataryanın hızla tükendiğini bildiren kullanıcılara çözüm geldi. Google tarafından yayınlanan yeni güncelleme, hızla tükenen batarya sorununu çözüyor. Aktarıldığına göre Instagram'ın yeni güncellemesi 382.0.0.49.84 sürümü Android telefonlardaki soruna odaklandı.

INSTAGRAM'IN ANDROID CİHAZLARDAKİ BATARYA EMME SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Google'ın Android destek ekibinden yapılan açıklamaya göre uygulamada yaşanan sorun cihazların beklenenden daha fazla batarya tüketmesine neden olmuş olabilir.

Instagram'da yaşanan bu sorunun hangi cihazları etkilediği açıklanmasa da sorunun çözüldüğü aktarılıyor.

Bu sorun kullanıcılar tarafından mayıs ayındaki sistem güncellemesinin ardından fark edildi. İlk olarak Pixel cihazlarda yaşanan sorun daha sonra farklı Android cihazlarda da yaşanmaya başlandı.