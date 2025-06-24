Android telefonlar depremleri nasıl tespit edebiliyor?

Bu özellik Wear OS’te de devreye girecek; böylece Wear OS ile çalışan bir akıllı saatiniz varsa, giyilebilir cihazınız internete bağlı olduğu müddetçe uyarılar bileğinizde belirecek; telefonunuzu geride bırakmış olsanız bile.

Ayarlamanın zor olmadığı bu özelliklerin normalde açık olması gerekiyor. Fakat bölgenizde bir deprem bekleniyorsa habersiz yakalanmamanız için nasıl çalıştıklarını bilmekte fayda var.

AYAR NASIL BULUNUR?

Popular Science Türkçe'nin aktardığı bilgilere göre bu özelliğin resmi adı Android Deprem Uyarıları Sistemi. Android’de sık sık görüldüğü üzere, telefonunuz marka ve modeline bağlı olarak Ayarlar kısmında bulabilirsiniz. Galaxy telefonlarda Güvenlik ve acil durum > Deprem uyarıları bölümünden ulaşılabiliyor.

Özellik, telefonunuzu ilk kurduğunuzda açılmış olmalı ama herhangi bir sebeple kapatılmışsa, oradan tekrar açabilirsiniz. Özelliğin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgi de alacak ve Tanıtımı gör seçeneğinin yanısıra birtakım güvenlik ipuçlarına da rastlayacaksınız. Fakat bunu kullanırken dikkatli olun çünkü uyarı epey gürültülü.





Wear OS’taki işlevselliğe gelince; fazladan bir ayar gerekmiyor olması ve telefondaki ayarı takip etmesi lazım. Saatin uyarıları telefonunuzdaki uyarıların aynısı olacak, dolayısıyla uyarılar için tek bir cihaz yok; bağlı bir Wear OS cihazınız varsa, deprem uyarıları telefonunuzda da görünür.

UYARILAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Google, erken uyarı sisteminde veriyi iki kaynaktan çekiyor: ABD Jeolojik Araştırma Kurumunca yönetilen ShakeAlert sistemine bağlı binlerce sismik detektörden oluşan bir ağdan ve dünya çapındaki milyarlarca Android cihazdan isimsiz şekilde örneklenen ivmeölçer verilerinden.

Telefon ve saat ekranınızda beliren bilgi, size üç önemli şey söyleyecek: Deprem merkezinin ne kadar uzakta olduğunu, depremin büyüklüğünün kaç olarak tahmin edildiğini ve beklenen sallanma seviyesini. Zayıf veya hafif sallanma bekleniyorsa, telefonunuzda açılır bir bildirim göreceksiniz.

Orta ila şiddetli bir sallanma bekleniyorsa, ikaz daha ileriye gidecek. Ekranınızın ışığı yanacak ve cihazınızdaki ses seviyesi ya da Rahatsız Etme ayarları ne olursa olsun gürültülü bir ses çalacak. Uyarı telefon ekranınızın tamamını kaplayacak ve nasıl korunacağınıza dönük tavsiyeler gösterilecek: Çök, kapan, tutun gibi.

Her iki ikaz tipinde de depremin nerede olduğu ve kendinizi güvende tutmanın en iyi yollarıyla ilgili daha fazla ayrıntıya bakmak için bildirime dokunun. Hasarlı binalardan kaçınmak, gitmeden öcne ayakkabılarınızı aldığınızdan emin olmak ve binanıza gelen herhangi bir gaz ikmalini kontrol etmek gibi ipuçları göreceksiniz.

Android’in Deprem Uyarıları Sistemi’nin bir deprem tahmin işi olmadığını aklınızda bulundurun. Depremleri tahmin etmek bilindiği üzere çok zordur. Bu sistemin yapıtğı şey, başladıktan sonra çok hızlı şekilde depremlerle ilgili ikaz göndermek. Bu ikazlar, size oluşacak etkiye hazırlanmanız için çok değerli birkaç saniye kazandırabilir.

Güvende olduğunuzda, Google Arama’yı kullanarak “yakınımdaki depremler” araması yapıp ne olduğuyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Yakın zaman önce konumunuz civarında meydana gelen depremler sonuçların en üstünde gösterilecek. Bu özellikler ve verilerinizin nasıl kullanıldığıyla ilgili daha fazla bilgi almak için resmi Google destek belgelerine bakabilirsiniz.