Android'de ve iOS'taki en iyi uygulamalar ve oyunlar açıklandı
Android işletim sisteminin sahibi Google ve iOS işletim sisteminin sahibi Apple tarafından en iyi mobil uygulamalar açıklandı. Google'da kullanıcılar tarafından en iyi uygulama ChatGPT seçildi.
2023 yılının bitmesi ile birlikte Google ve Apple tarafından en iyi mobil uygulamalar açıklandı. Google Play Store'da yayınlanan uygulamalar arasında kullanıcılar en iyi olarak ChatGPT'yi seçti. Google ise Imprint uygulamasını seçti. Apple tarafında ise yılın en iyi uygulaması AllTrails seçildi.
Oyun tarafında ise hem Google hem de iOS'ta Honkai Star Rail seçildi. Google'da kullanıcıların seçtiği en iyi oyun ise MONOPOLY GO! oldu.
Google'ın seçtiği uygulamaların listesi ise şöyle:
2023'ün En İyi Android Uygulamaları:
- 2023'ün En İyi Uygulaması: Imprint:
- En İyi Çoklu Cihaz Uygulaması: Spotify
- Akıllı Saatler İçin En İyi Uygulama: WhatsApp Messenger
- Tabletler İçin En İyi Uygulama: Kavramlar
- Chromebook'lar İçin En İyi Uygulama: FlipaClip: 2D
- Google TV İçin En İyi Uygulama: Max
- Arabalar İçin En İyi Uygulama: Amazon Prime Video
- Eğlence İçin En İyi Uygulama: Arkadaşlar İçin Bumble
- Kişisel Gelişim İçin En İyi Uygulama: Voidpet Bahçesi
- En İyi Günlük İhtiyaç Uygulaması: Artifact
- En İyi Gizli Mücevher Uygulaması:Aware: Mindfulness & Wellbeing
- Yapay Zeka İle En İyi Uygulama: Karakter Yapay Zekası
- Aileler İçin En İyi Uygulama: Paw Patrol Akademisi
- İyilik İçin En İyi Uygulama: AWorld
2023'ün En İyi Android Oyunları:
- En İyi Oyun: Honkai: Star Rail
- En İyi Çoklu Cihaz Oyunu: OUTERPLANE
- En İyi Çok Oyunculu: Farlight 84
- En İyi Al & Oyna: MONOPOLY GO!
- En İyi Bağımsızlar: Vampire Survivors
- En İyi Hikaye: Honkai: Star Rail
- En İyi Devam Edenler: Stumble Guys
- İyilik İçin En İyi Oyunlar: Pokémon Sleep
- Play Pass'in En İyi Uygulama: Magic Rampage
- Tabletler İçin En İyi Uygulama: Honkai: Star Rail
- Chromebook'lar İçin En İyi Uygulama: Minecraft
- PC'de Google Play Oyunları İçin En İyi Uygulama: Arknights
Apple'ın seçtiği 2023'ün en iyi uygulamaları ise şöyle:
Uygulamalar:
- Yılın iPhone Uygulaması: AllTrails
- Yılın iPad Uygulaması: Prêt-à-Template'den Prêt-à-Makeup
- Yılın Mac Uygulaması: Photomator
- Yılın Apple TV Uygulaması: MUBI
- Yılın Apple Watch Uygulaması: SmartGym
Oyunlar:
- Yılın iPhone Oyunu: Honkai: Star Rail
- Yılın iPad Oyunu: Lost in Play
- Yılın Mac Oyunu: Lies of P.
- Yılın Apple Arcade Oyunu: Hello Kitty Island Adventure
En Çok Okunan Haberler
-
- Alaattin Çakıcı hakkında beklenen karar!
- Hayırlı izdivacın sırrını veriyorum
- O görüntülere ulaşıldı
- Galatasaray'dan harika geri dönüş...
- Arda Turan sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
- ‘Oğlunun gemileri İsrail limanında’
- Sultanahmet'te tarihi bina çöktü
- 50+1 tartışması rafa kalktı
- Türk sanat müziğinin efsane ismi hayatını kaybetti!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Yeniden İstanbul' yanıtı!