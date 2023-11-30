Google DeepMing yirmi yıllık veriyi daha kısa sürede işledi!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 13:02

Güncelleme: 30.11.2023 - 13:02

Google DeepMind, 2 milyondan fazla yeni bileşimin yapısını tahmin etmek üzere yapay zekâ (AI) kullandı ve bu buluşun yakında gerçek dünya teknolojilerini geliştirmek için kullanılabileceğini açıkladı.

Bilim dergisi Nature'da dün yayımlanan bir makalede, Alphabet'in sahip olduğu AI şirketi Google DeepMind, varsayımsal bileşim tasarımlarının yaklaşık 400 bin kadarının yakında laboratuvar koşullarında üretilebileceğini açıkladı.

Araştırmanın potansiyel uygulamaları arasında daha iyi performans gösteren pillerin, güneş panellerinin ve bilgisayar çiplerinin üretimi yer alıyor.

Yeni bileşimlerin keşfi ve sentezi maliyetli ve zaman alıcı bir süreç olabiliyor. Örneğin, bugün telefon ve dizüstü bilgisayarlardan elektrikli araçlara kadar birçok araç ve gerece güç sağlamak için kullanılan lityum-iyon pillerin ticari olarak kullanıma sunulması için yaklaşık yirmi yıllık bir araştırma yapılması gerekmişti.

DeepMind'da araştırmacı bilim insanı Ekin Doğuş Çubuk, "Deney, otonom sentez ve makine öğrenimi modellerindeki büyük gelişmelerin, bu 10 ila 20 yıllık zaman çizelgesini önemli ölçüde kısaltarak çok daha yönetilebilir bir hâle getireceğini umuyoruz" dedi.

DeepMind'ın yapay zekâsı, 2011 yılında Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda kurulan ve hâlihazırda bilinen yaklaşık 50,000 bileşimin mevcut araştırmalarından oluşan uluslararası araştırma grubundan elde edilen verilere yönelik olarak geliştirildi.

Bileşim Projesi'nin yöneticisi Kristin Persson, "Sektör, maliyet artışları söz konusu olduğunda biraz riskten kaçınma eğiliminde ve yeni bileşimlerin uygun maliyetli hâle gelmesi genellikle biraz zaman alır" dedi.

Persson, "Eğer bu süreyi biraz daha kısaltabilirsek, bu hakiki bir atılım olacak" dedi.