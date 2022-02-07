Anket gösterdi: Spotify son bir ayda yüzde 19 kullanıcısını kaybetti

07 Şubat 2022 Pazartesi, 13:52

Şirket, anketini ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta 657 yetişkin katılımcıyla 1 Şubat'ta gerçekleştirdi. Ankete katılanların sayısının azlığı nedeniyle Forrester Research çalışmanın sonucunun platformun kullanıcılarının tamamının eğilimlerini yansıtmayabileceğini not etti.

Yüzlerce bilim insanı ve tıp uzmanı ocakta The Joe Rogan Experience programında dile getirilen Covid-19'a yönelik asılsız bilgilere dair Spotify'dan harekete geçmesini istemişti.

Bilim ve tıp camiasından 270'den fazla kişi Rogan'ın eylemlerini "yalnızca sakıncalı ve saldırgan değil, tıbbi ve kültürel açıdan tehlikeli de" diye nitelendiren açık bir mektup kaleme almıştı.

Bu mektubun yayımlanmasının ardından ABD'li ünlü müzisyen Neil Young şarkılarının platformdan "derhal" kaldırılmasını istemiş ve Joni Mitchell, David Crosby ve Graham Nash gibi birçok tanınan sanatçı da aynı adımı atmıştı.

Ankete katılanların yüzde 54'ü aboneliklerini iptal etme niyetlerinin olmadığını söylese de yüzde 18,5'lik bir başka dilim platformdan daha fazla şarkı kaldırılırsa üyeliği sonlandırmayı düşüneceklerini söyledi.

Spotify'ın CEO'su Daniel Ek, 3 Şubat'ta Rogan'ın podcast programına yönelik tartışmanın platformun geleceğini nasıl etkileyeceğini kestirmek için "çok erken" olduğunu söylemişti.

Tartışmanın patlak vermesinden bu yana Spotify'ın hisseleri yüzde 10 düştü ve 30 Ocak'ta platformun piyasa değerinde 2 milyar dolardan fazla kayıp olduğu bildirildi.

Bununla birlikte JRE Missing adlı internet sitesine göre Spotify, The Joe Rogan Experience'ın yüzden fazla bölümünü cumartesi itibarıyla platformdan kaldırdı. Söz konusu site Rogan'ın programının hangi bölümlerinin kaldırıldığını tespit ediyor. Spotify ve Joe Rogan üzerindeki kamuoyu baskısı artarken Rogan ise geçmiş bölümlerde kullandığı ırkçı ifadeler nedeniyle özür diledi.

The Joe Rogan Experience, Spotify'ın en popüler podcast programıydı.

Kaynak: Independent Türkçe



