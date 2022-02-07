Anket gösterdi: Spotify son bir ayda yüzde 19 kullanıcısını kaybetti
Araştırma şirketi Forrester Research'ün gerçekleştirdiği tüketici anketine göre ABD'li ünlü komedyen Joe Rogan'ın podcast programına yönelik tartışmanın patlak vermesinden bu yana Spotify kullanıcılarının yüzde 19'u aboneliklerini iptal etti.
Şirket, anketini ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta 657 yetişkin katılımcıyla 1 Şubat'ta gerçekleştirdi. Ankete katılanların sayısının azlığı nedeniyle Forrester Research çalışmanın sonucunun platformun kullanıcılarının tamamının eğilimlerini yansıtmayabileceğini not etti.
Yüzlerce bilim insanı ve tıp uzmanı ocakta The Joe Rogan Experience programında dile getirilen Covid-19'a yönelik asılsız bilgilere dair Spotify'dan harekete geçmesini istemişti.
Bilim ve tıp camiasından 270'den fazla kişi Rogan'ın eylemlerini "yalnızca sakıncalı ve saldırgan değil, tıbbi ve kültürel açıdan tehlikeli de" diye nitelendiren açık bir mektup kaleme almıştı.
Bu mektubun yayımlanmasının ardından ABD'li ünlü müzisyen Neil Young şarkılarının platformdan "derhal" kaldırılmasını istemiş ve Joni Mitchell, David Crosby ve Graham Nash gibi birçok tanınan sanatçı da aynı adımı atmıştı.
Ankete katılanların yüzde 54'ü aboneliklerini iptal etme niyetlerinin olmadığını söylese de yüzde 18,5'lik bir başka dilim platformdan daha fazla şarkı kaldırılırsa üyeliği sonlandırmayı düşüneceklerini söyledi.
Spotify'ın CEO'su Daniel Ek, 3 Şubat'ta Rogan'ın podcast programına yönelik tartışmanın platformun geleceğini nasıl etkileyeceğini kestirmek için "çok erken" olduğunu söylemişti.
Tartışmanın patlak vermesinden bu yana Spotify'ın hisseleri yüzde 10 düştü ve 30 Ocak'ta platformun piyasa değerinde 2 milyar dolardan fazla kayıp olduğu bildirildi.
Bununla birlikte JRE Missing adlı internet sitesine göre Spotify, The Joe Rogan Experience'ın yüzden fazla bölümünü cumartesi itibarıyla platformdan kaldırdı. Söz konusu site Rogan'ın programının hangi bölümlerinin kaldırıldığını tespit ediyor. Spotify ve Joe Rogan üzerindeki kamuoyu baskısı artarken Rogan ise geçmiş bölümlerde kullandığı ırkçı ifadeler nedeniyle özür diledi.
The Joe Rogan Experience, Spotify'ın en popüler podcast programıydı.
Kaynak: Independent Türkçe
İlgili Haberler
- Spotify, platformdaki Covid dezenformasyonuna önlem alacak
- Spotify ve Apple Music yılın en çok dinlenenlerini açıkladı
- Spotify sevilen özelliğini kullanıma kapattı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- NATO'dan Erdoğan'a teşekkür
- Evde yapılan kozmetik uygulamalara karşı uyarı
- Abdullah Gül'den Erdoğan'a telefon
- KVKK'den Yemeksepeti'ne ödül gibi ceza
- Macaristan'da göçmenlerin ülkeye girişi engelledi
- Stratonikeia keşifleri Türk dönemine de ışık tutuyor
- Geçici valinin sözleri yeniden gündemde!
- 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndan ilk fragman
- BOTAŞ'tan kesintilere ilişkin açıklama
- Niğde'de işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var