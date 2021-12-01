Spotify sevilen özelliğini kullanıma kapattı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

Spotify, kullanıcıların araba sürerken uygulamadan daha rahat faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında bünyesine kattığı ‘Araç Modu’ özelliğini rafa kaldırdığını duyurdu.

The Verge internet sitesinin haberinde, Araç Modu (Car View) özelliğinin Android işletim sistemine sahip telefonlardan kaldırıldığı belirtilirken yerine bir başka seçenek konulmadan kaldırılmasının kullanıcıları zor durumda bıraktığı öğrenildi.



Konu ile ilgili topluluk forumunda bir kullanıcının sorusunu yanıtlayan Spotify yetkilisi, “Araba görünümünün kullanımdan kaldırılmasını, yerine gelecek olan yeniliklere yer açmak için olması gereken bir şey olarak düşünün” diyerek yapılan değişikliği onayladı.

