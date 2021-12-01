Spotify sevilen özelliğini kullanıma kapattı
Müzik dinleme uygulaması Spotify, araç sürücülerinin kullanımını kolaylaştıran özelliği iptal ettiğini açıkladı.
Spotify, kullanıcıların araba sürerken uygulamadan daha rahat faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında bünyesine kattığı ‘Araç Modu’ özelliğini rafa kaldırdığını duyurdu.
The Verge internet sitesinin haberinde, Araç Modu (Car View)
özelliğinin Android işletim sistemine sahip telefonlardan
kaldırıldığı belirtilirken yerine bir başka seçenek konulmadan
kaldırılmasının kullanıcıları zor durumda bıraktığı
öğrenildi.
Konu ile ilgili topluluk forumunda bir kullanıcının sorusunu
yanıtlayan Spotify yetkilisi, “Araba görünümünün kullanımdan
kaldırılmasını, yerine gelecek olan yeniliklere yer açmak için
olması gereken bir şey olarak düşünün” diyerek yapılan
değişikliği onayladı.
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