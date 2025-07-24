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Antarktika'da 50 milyon yaşında sperm bulundu

Antarktika'da 50 milyon yaşında sperm bulundu

24.07.2025 08:28:00
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Haber Merkezi
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Antarktika'da 50 milyon yaşında sperm bulundu

Antarktika’da keşfedilen 50 milyon yıllık fosilleşmiş sperm, bilinen en eski hayvansal sperm olarak tarihe geçti. Peki, bu yeni keşif bize neler söylüyor?

Bilim insanları, Antarktika'da bulunan 50 milyon yıllık bir kozanın içinde, bugüne kadar bilinen en eski fosilleşmiş hayvan spermini ortaya çıkardı.

Bu tür keşiflerin zaman çizelgesini tam 10 milyon yıl geriye götürüyor. İsveç Doğa Tarihi Müzesi’nden Dr. Benjamin Bomfleur ve ekibi tarafından analiz edilen fosil, şans eseri bulundu. Araştırmacılar, Antarktika’daki Seymour Adası’ndan topladıkları kaya örneklerini incelerken bir solucan kozasına rastladı. İnceleme sırasında silikonla fosilleşmiş iç duvarda mikroskobik sperm hücreleri tespit edildi.

Chip'te yer alan habere bulguya göre sperm hücreleri normalde yumuşak ve çok kısa ömürlü oldukları için fosil kayıtlarında nadiren yer alır. Ancak bu örnek, yumurta kabuğu benzeri bir koza yapısının içinde sertleşmeden önce sıkışarak korunmuş durumda.

Sperm neye ait?

Mikroskobik görüntüler, boncuk dizilimli kuyruklar, matrisli gövde yapıları ve matkap uçlu baş bölgeleri gibi detaylarla, modern zamanda tatlı su ıstakozsolucanı (crayfish worm) adıyla bilinen, leech benzeri bir grup olan Branchiobdellida üyelerinin spermine benzediğini ortaya koyuyor.

İlgili Konular: #bilim #Antarktika #sperm

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