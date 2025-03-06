Araştırma: Sperm kalitesi yüksek olan erkekler daha uzun yaşıyor

Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:04

Güncelleme: 06.03.2025 - 15:07

Danimarkalı bilim insanları tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırma, sperm kalitesinin erkeklerin yaşam süresiyle doğrudan ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

Yaklaşık 80 bin erkek üzerinde yapılan çalışmada, sperm sayısı ve hareketliliği yüksek olan erkeklerin ortalama 2-3 yıl daha uzun yaşadığı belirlendi.

Kopenhag Üniversite Hastanesi’nden epidemiolog Dr. Lærke Priskorn, yapılan analizler sonucunda sperm kalitesi arttıkça hayatta kalma süresinin de uzadığı sonucuna vardıklarını söyledi.

Human Reproduction dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ejakülat başına 120 milyondan fazla sperm üreten erkekler ortalama 80,3 yıl yaşarken, 5 milyondan az sperm üretenlerin yaşam süresi 77,6 yıl olarak hesaplandı.

Bilim insanları, sperm kalitesinin sadece doğurganlık açısından değil, genel sağlık durumunun da bir göstergesi olabileceğini belirtiyor.

ERKEN ÖLÜM RİSKİYLE İLİŞKİLİ Mİ?

Çalışmaya katılan erkeklerin çoğu, eşleriyle çocuk sahibi olmakta zorluk yaşadıktan sonra 1965-2015 yılları arasında sperm testlerine katıldı.

Araştırmacılar, erkeklerin sağlık durumunu 50 yıl boyunca takip ederek meni kalitesi ile ölüm oranları arasındaki bağlantıyı inceledi. Bu süre içinde grubun %11’ine denk gelen 8 bin 600 kişi hayatını kaybetti.

Düşük sperm kalitesinin erken ölümle bağlantılı olup olmadığı konusunda kesin bir sonuca ulaşılamasa da araştırmacılar, sperm kalitesinin genetik faktörler, bağışıklık sistemi zayıflıkları, kalp hastalıkları, yaşam tarzı faktörleri ve çevresel toksinler gibi etkenlerden etkilenebileceğini düşünüyor.

ERKEK SAĞLIĞININ GÖSTERGESİ OLABİLİR

Avustralya Newcastle Üniversitesi’nden üreme biyoloğu Prof. John Aitken, çalışmayı değerlendirerek “Eğer sperm, erkek sağlığının kömür madenindeki kanaryalarıysa, asıl soru bunun neden olduğudur” dedi. Aitken’e göre, düşük sperm kalitesinin altında yatan nedenler oksidatif stres, genetik bozukluklar ve bağışıklık sistemi zayıflıkları olabilir.

Manchester Üniversitesi'nden androloji profesörü Allan Pacey ise, düşük sperm kalitesinin genel sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğuna dair giderek artan sayıda bilimsel kanıt bulunduğunu vurguladı. Ancak kesin bir sebep-sonuç ilişkisi kurmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Uzmanlar, düşük sperm kalitesine sahip erkeklerin endişelenmemesi gerektiğini, ancak doktorlarıyla görüşerek sağlıklarını düzenli olarak takip etmelerinin önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, ilerleyen yaşlarda sunulan sağlık taramalarına katılmanın erken teşhis ve önlem açısından kritik olabileceği vurgulanıyor.