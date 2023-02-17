Antarktika'daki Kıyamet Buzulu'nun erimesi hızlanıyor

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 11:56

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 11:56

CNN'in haberine göre, 13 ABD'li ve İngiliz bilim adamından oluşan ekip, 2019 sonları ve 2020 başlarında buzulda yaklaşık altı haftalık bir inceleme yaptı.

Bu kapsamda, "Icefin" olarak bilinen bir su altı robotu aracıyla sensörlerle bölgede araştırma yürütüldü. Araştırmada, sıcak suyun yarıklara ve teras olarak bilinen diğer açıklıklara doğru ilerlemesi sonucu yaklaşık olarak ABD'nin Florida eyaleti büyüklüğündeki buzulda yılda en az 30 metre yanal erime meydana geldiği belirlendi.

BUZUL SAHANLIĞINDA HIZLI BİR ŞEKİLDE GERİ ÇEKİLME YAŞANIYOR

Araştırmacılar, buzuldaki yarık ve teraslar vasıtasıyla erimenin Thwaites Buzulu sahanlığının çöküşünü tetikleyebileceğine işaret ediyor.

Araştırma ekibinden Cornell Üniversitesi'nde görevli Doçent Dr. Britney Schmidt, CNN'e verdiği demeçte, "Bu buzulların değiştiğini biliyorduk. Okyanus sıcaklığıyla ilgili olduğunu biliyorduk. Erimenin devam ettiğini biliyorduk. Atmosferin ısındığını biliyorduk. Ve buzulların parçalanmakta olduğunu biliyorduk." dedi.

Araştırmacılardan Peter Davis de buzulun erimesinin yanı sıra buzul sahanlığında hızlı bir şekilde geri çekilme yaşandığını vurguladı.

Thwaites Buzulu'nun rutin erimeleri sonucu yıllık olarak deniz seviyesindeki yükselişin yaklaşık yüzde 4 arttığı biliniyor.

Bilim insanları, Thwaites'in Batı Antartika'da doğal bir baraj görevi gördüğünü ve bu buzulun çökmesi halinde küresel deniz suyu seviyelerinin yaklaşık 3,5 metre yükselebileceğini tahmin ediyor.

Araştırmanın sonuçları Nature Dergisi'nde yayımlandı.