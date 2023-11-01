Antik mezarlıkta binlerce yıllık 'ölüler kitabı' bulundu!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 16:34

Güncelleme: 01.11.2023 - 16:34

Mısırlı arkeologlar, Mısır'ın orta kesimindeki 3 bin 500 yıllık bir mezarlıkta uzun süredir kayıp olan antik eserler buldular. Bu özel keşif, mumyalar, kanopik kavanozlar, muskalar, heykeller ve Ölüler Kitabı'nın bazı bölümlerini içeren bir papirüs parşömeni gibi çeşitli öğeleri içeriyordu.

Mezarlık aynı zamanda taş ve ahşap tabutlar, 25 binden fazla ushabti heykeli, mutfak eşyaları, taş ve ahşap tılsımlar, kanopik kavanozlar gibi zengin bir koleksiyona ev sahipliği yapıyordu.

Bu keşifler arasında en önemlisi, Yeni Krallık dönemine ait olan ve 43 ila 49 metre boyutlarındaki bir papirüs parşömeni içinde korunan "Ölüler Kitabı"nın bazı bölümleriydi. Bu metin, ölen kişinin öbür dünyadaki yolculuğuna rehberlik eden eski Mısır metinlerinden biriydi.

Mısır'daki Amerikan Araştırma Merkezi'ne (ACRE) göre, "Ölüler Kitabı"nın bu versiyonu, ölülerin gömülmesi için becerilerine dayalı olarak farklılaşan niteliklere sahip kâtipler tarafından hazırlandı. ACRE ayrıca, bu metnin sadece papirüslerde değil, aynı zamanda mezar duvarlarına, mumya sargılarına ve hatta Kral Tutankamon'un altın maskesine kaydedildiğini belirtti.

Ölüler Kitabı'nın ve bu keşfin, eski Mısır'ın inançları, defin uygulamaları ve ritüelleri hakkında daha fazla bilgi sunarak bu eski uygarlığın anlaşılmasına katkı sağladığına inanılıyor.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, papirüsün Al-Ghuraifa bölgesinde bulunan ilk eksiksiz papirüs olduğunu ve oldukça iyi korunduğunu vurguladı. Aynı zamanda, Roemer ve Pelizaeus Müzesi'nin CEO'su Lara Weiss ve Chicago Üniversitesi'nden Mısırbilimci Foy Scalf, bu tür bir eski metinin bir mezarda bulunmasının oldukça nadir olduğunu ve daha fazla değerlendirme ve araştırma gerektiğini belirtti.