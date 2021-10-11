Antikor kokteylinde başarılı sonuç: Ölüm oranı yarı yarıya azalıyor

AstraZeneca, koronavirüsüne karşı geliştirdiği antikor kokteylinin son aşama testlerine dair verileri açıkladı. Şirket, ilacın ağır hastalık ve ölüm oranını yüzde 50 azalttığını öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 11:24
Antikor kokteylinde başarılı sonuç: Ölüm oranı yarı yarıya azalıyor
Abone Ol google-news

İngiliz ilaç üreticisi bugün yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın deneysel Covid-19 antikor ilaç kokteyli, hastaneye kaldırılmayan hastalarda ağır Covid-19'u ve ölüm riskini azaltmayı başardı.

AZD7442 adı verilen ilaç, yedi gün veya daha az sürede semptomatik olan hastaların Covid-19'u ağır geçirmelerine engel olurken, ölüm riskini yüzde 50 oranında azaltarak araştırmanın ana hedefini karşıladı.

AstraZeneca Biyofarmasötik Ar-Ge Başkan Yardımcısı Mene Pangalos, "Antikor ile erken bir müdahalede bulunabilirken, altı aydan daha uzun süre devam eden koruma ile hastalığın ağır ilerlemesine yönelik önemli bir adım olabilir" dedi.

Şirket, verileri detaylandırmadan sağlık yetkilileriyle görüşeceğini de belirtti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler