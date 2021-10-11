Antikor kokteylinde başarılı sonuç: Ölüm oranı yarı yarıya azalıyor

11 Ekim 2021 Pazartesi, 11:24

İngiliz ilaç üreticisi bugün yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın deneysel Covid-19 antikor ilaç kokteyli, hastaneye kaldırılmayan hastalarda ağır Covid-19'u ve ölüm riskini azaltmayı başardı.

AZD7442 adı verilen ilaç, yedi gün veya daha az sürede semptomatik olan hastaların Covid-19'u ağır geçirmelerine engel olurken, ölüm riskini yüzde 50 oranında azaltarak araştırmanın ana hedefini karşıladı.

AstraZeneca Biyofarmasötik Ar-Ge Başkan Yardımcısı Mene Pangalos, "Antikor ile erken bir müdahalede bulunabilirken, altı aydan daha uzun süre devam eden koruma ile hastalığın ağır ilerlemesine yönelik önemli bir adım olabilir" dedi.

Şirket, verileri detaylandırmadan sağlık yetkilileriyle görüşeceğini de belirtti.

