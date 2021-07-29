AstraZeneca, aşı onayı başvurusunu yine erteledi
AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki aya göre üç katını aşarak 894 milyon dolar oldu ancak şirket daha fazla veri toplamaya devam ettiği için ABD'de aşı onayı başvurusunu yeniden erteledi.
AstraZeneca aşısı daha ucuz ve kullanımı kolay olduğu için salgına karşı önemli bir silah olarak görülüyordu. AstraZeneca ve Hindistan merkezli üretim ortağı şimdiye kadar 170 ülkeye 1 milyar doz aşı teslim ettiklerini açıkladılar.
ABD AŞIYA KARŞI ELEŞTİREL YAKLAŞIYORDU
Ancak veri, üretim sorunları ve nadir görülen yan etkiler nedeniyle tartışma konusu olan aşıyı bazı ülkeler kullanmayı durdurdu ya da aşının kullanımını sınırlandırdı. Özellikle ABD bu aşıya karşı eleştirel yaklaşıyordu.
YILIN İKİNCİ YARISINDA
Daha önce yılın ilk yarısında onay için ABD'ye başvuru yapmayı planlayan AstraZeneca bugün başvuruyu yılın ikinci yarısında yapmayı planladığını beklediğini açıkladı.
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