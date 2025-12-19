App Store'da reklam sayısı artırılacak

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.12.2025 19:44:00
Haber Merkezi
App Store'daki reklamların sayısının artırılacağına yönelik bazı haberler çıkmıştı. Bir süredir konuşulan konu Apple tarafından doğrulandı.

Apple'ın uygulama mağazası App Store'daki reklamların bir süredir artacağı konuşuluyordu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre uygulama mağazasındaki reklamların sayısı artırılacak. App Store üzerinden daha fazla gelir elde etmek isteyen Apple geliştiricilere gönderdiği mesajda 2026 yılına vurgu yaparak, artık arama sonuçlarında daha fazla reklamın kullanıcılara gösterileceği söylendi. 

Reklamlar, uygulamaların daha fazla kişinin önüne çıkmasını sağlıyor. 

Geliştiricilerin uygulamaları da kullanıcı karşısına daha sık çıkmış oluyor. Yeni dönemde ise reklamlar artık sadece arama sonuçlarının üstünde değil, daha geniş bir alana yayılacak.

Apple bir süredir App Store'un ana sayfasında da reklamlara yer veriyor. 

İlgili Konular: #apple #App Store #Uygulama mağazası

