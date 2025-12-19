OpenAI, otonom kodlama modeli GPT-5.2-Codex'i duyurdu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.12.2025 19:22:00
OpenAI, farklı alanlarda kulanılması adına yeni modeller geliştiriyor. Profesyonel yazılım mühendisliği ve savunma amaçlı siber güvenlik için geliştirilen yeni otonom kodlama modeli GPT-5.2-Codex'i tanıttı.

OpenAI bu sıralar aldığı yatırımlar ve devasa şirketlerle yaptığı anlaşmalarla gündemde olsa da farklı modellerini duyurmaya devam ediyor. Otonom kodlama modeli olarak geliştirilen yeni GPT-5.2-Codex, profesyonellere sesleniyor. 

KODLAMA ODAKLI YENİ GPT-5.2-CODEX

Model aktarılana göre karmaşık ve gerçek dünya yazılım mühendisliği için şimdiye kadar en geliştirilen en iyi otonom kodlama modeli olarak tanımlanıyor. GPT-5.2-Codex, otonom kodlama için özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiş bir yapıya sahip. Adından da anlaşılacağı üzere eylül ayında kullanıma sunulan GPT-5.2 modelinin farklı bir versiyonu. 

GPT-5.2-Codex modelinin geniş kapsamlı kod değişikliklerinde daha güçlü performans sunmasının yanında güçlendirilmiş siber güvenlik yetenekleri sunması dikkat çekiyor. OpenAI'ın belirttiğine göre GPT-5.2-Codex bugüne kadar sunulmuş tüm modeller arasında en güçlü siber güvenlik yeteneklerine sahip. 

İlk aşamada tüm ücretli abone olan ChatGPT kullanıcılara sunulan model daha iyi uzun bağlam anlama ve geliştirilmiş araç çağırma özelliklerine sahip.  Model için API üzerinden üçüncü taraf erişimini güvenli biçimde etkinleştirmeye yönelik çalışmalar da henüz sürüyor. 

