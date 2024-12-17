App Store'da 2024 yılında en çok indirilen uygulamalar

Apple, 2024 yılının sonuna gelirken, yılın en çok indirilen uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı.

App Store'da 2024 yılında en çok indirilen uygulamalar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 18:22

Apple, her yıl olduğu gibi yılın son ayında en çok indirilen uygulamaları ve oyunların listesini yayınladı. Buna göre, kategorilere ayrılan uygulamaların tamamı arasında en popülerler belli oluyor. Buna göre yılın en çok indirilen ücretsiz uygulaması Temu oldu. En çok indirilen ücretsiz oyun ise Block Blast oldu. 

2024 APP STORE'DA EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALAR VE OYUNLAR

Apple, ücretli ve ücretsiz olmak üzere ayırdığı uygulamaları ve oyunları şu şekilde açıkladı:

En çok indirilen 10 ücretsiz iPhone uygulaması

  1. Temu: Shop Like a Billionaire
  2. Threads
  3. TikTok
  4. ChatGPT
  5. Google
  6. Instagram
  7. WhatsApp Messenger
  8. CapCut - Video Editor
  9. YouTube: Watch, Listen, Stream
  10. Gmail - Email by Google

En çok indirilen10 ücretli iPhone uygulaması

  1. Shadowrocket
  2. HotSchedules
  3. Procreate Pocket
  4. 75 Hard
  5. AnkiMobile Flashcards
  6. AutoSleep Track Sleep on Watch
  7. Paprika Recipe Manager 3
  8. TonalEnergy Tuner & Metronome
  9. Goblin Tools
  10. Forest: Focus for Productivity

En çok indirilen 10 ücretsiz iPhone oyunu

  1. Block Blast
  2. MONOPOLY GO!
  3. Roblox
  4. Call of Duty®: Warzone™ Mobile
  5. Township
  6. Last War: Survival
  7. Royal Match
  8. Brawl Stars
  9. Subway Surfers
  10. My Perfect Hotel

En çok indirilen 10 ücretli iPhone oyunu

  1. Minecraft: Play with Friends
  2. Heads Up!
  3. Geometry Dash
  4. Papa's Freezeria To Go!
  5. Bloons TD 6
  6. Five Nights at Freddy's
  7. Plague Inc.
  8. MONOPOLY: The Board Game
  9. Stardew Valley
  10. Red's First Flight

En çok indirilen 10 ücretsiz iPad uygulaması

  1. YouTube: Watch, Listen, Stream
  2. Netflix
  3. Max: Stream HBO, TV, & Movies
  4. Calculator - Pad Edition
  5. Disney+
  6. Google Chrome
  7. Peacock TV: Stream TV & Movies
  8. Amazon Prime Video
  9. TikTok
  10. Goodnotes 6

En çok indirilen 10 ücretli iPad uygulaması

  1. Procreate
  2. Procreate Dreams
  3. Shadowrocket
  4. forScore
  5. Nomad Sculpt
  6. ToonSquid
  7. Bluebeam Revu for ?iPad?
  8. AnkiMobile Flashcards
  9. Teach Your Monster to Read
  10. Endless Paper

En çok indirilen 10 ücretsiz iPad oyunu

  1. Roblox
  2. Magic Tiles 3: Piano Game
  3. MONOPOLY GO!
  4. Subway Surfers
  5. Brawl Stars
  6. Geometry Dash Lite
  7. Block Blast!
  8. Among Us!
  9. My Perfect Hotel
  10. Royal Match

En çok indirilen 10 ücretli iPad oyunu

  1. Minecraft: Play with Friends
  2. Geometry Dash
  3. Five Nights at Freddy's
  4. Stardew Valley
  5. Bloons TD 6
  6. Papa's Paleteria To Go!
  7. Five Nights at Freddy's 2
  8. Poppy Playtime Chapter 1
  9. MONOPOLY: The Board Game
  10. Ultimate Custom Night

En çok indirilen 10 Apple Arcade oyunu

  1. NBA 2K24 Arcade Edition
  2. Snake.io+
  3. Hello Kitty Island Adventure
  4. Sneaky Sasquatch
  5. Bloons TD 6+
  6. Sonic Dream Team
  7. NFL Retro Bowl '25
  8. Disney Dreamlight Valley
  9. Cooking Mama: Cuisine!
  10. Solitaire by MobilityWare+

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