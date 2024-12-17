App Store'da 2024 yılında en çok indirilen uygulamalar

Yayınlanma: 17.12.2024 - 18:22

Güncelleme: 17.12.2024 - 18:22

Apple, her yıl olduğu gibi yılın son ayında en çok indirilen uygulamaları ve oyunların listesini yayınladı. Buna göre, kategorilere ayrılan uygulamaların tamamı arasında en popülerler belli oluyor. Buna göre yılın en çok indirilen ücretsiz uygulaması Temu oldu. En çok indirilen ücretsiz oyun ise Block Blast oldu.

2024 APP STORE'DA EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALAR VE OYUNLAR

Apple, ücretli ve ücretsiz olmak üzere ayırdığı uygulamaları ve oyunları şu şekilde açıkladı:

En çok indirilen 10 ücretsiz iPhone uygulaması

Temu: Shop Like a Billionaire Threads TikTok ChatGPT Google Instagram WhatsApp Messenger CapCut - Video Editor YouTube: Watch, Listen, Stream Gmail - Email by Google

En çok indirilen10 ücretli iPhone uygulaması

Shadowrocket HotSchedules Procreate Pocket 75 Hard AnkiMobile Flashcards AutoSleep Track Sleep on Watch Paprika Recipe Manager 3 TonalEnergy Tuner & Metronome Goblin Tools Forest: Focus for Productivity

En çok indirilen 10 ücretsiz iPhone oyunu

Block Blast MONOPOLY GO! Roblox Call of Duty®: Warzone™ Mobile Township Last War: Survival Royal Match Brawl Stars Subway Surfers My Perfect Hotel

En çok indirilen 10 ücretli iPhone oyunu

Minecraft: Play with Friends Heads Up! Geometry Dash Papa's Freezeria To Go! Bloons TD 6 Five Nights at Freddy's Plague Inc. MONOPOLY: The Board Game Stardew Valley Red's First Flight



En çok indirilen 10 ücretsiz iPad uygulaması

YouTube: Watch, Listen, Stream Netflix Max: Stream HBO, TV, & Movies Calculator - Pad Edition Disney+ Google Chrome Peacock TV: Stream TV & Movies Amazon Prime Video TikTok Goodnotes 6

En çok indirilen 10 ücretli iPad uygulaması

Procreate Procreate Dreams Shadowrocket forScore Nomad Sculpt ToonSquid Bluebeam Revu for ?iPad? AnkiMobile Flashcards Teach Your Monster to Read Endless Paper

En çok indirilen 10 ücretsiz iPad oyunu

Roblox Magic Tiles 3: Piano Game MONOPOLY GO! Subway Surfers Brawl Stars Geometry Dash Lite Block Blast! Among Us! My Perfect Hotel Royal Match

En çok indirilen 10 ücretli iPad oyunu

Minecraft: Play with Friends Geometry Dash Five Nights at Freddy's Stardew Valley Bloons TD 6 Papa's Paleteria To Go! Five Nights at Freddy's 2 Poppy Playtime Chapter 1 MONOPOLY: The Board Game Ultimate Custom Night

En çok indirilen 10 Apple Arcade oyunu