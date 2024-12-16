Apple yeni aldığı patent ile şaşırtıyor

Apple yeni aldığı bir patent ile esnek yapıdaki hoparlör ile karşımıza çıkabilir.

Apple yeni aldığı patent ile şaşırtıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 19:02

Apple, katlanabilir ekranlı ya da diğer farklı yapılardaki cihazlarla ilgili çalışma yapıyormuş gibi gözükmese de yeni ortaya çıkan patent, şirketin esnek yapıdaki hoparlörle ilgilendiğini gösteriyor. 

Yeni yayınlanan Apple patenti, başa takılan ekranlara ve diğer giyilebilir cihazlara uyacak şekilde geliştirdiği esnek yapıda bir hoparlör teknolojisine dayanıyor.

Patent açıklamasında bu hoparlörün, büküldüğü zaman bozulmayacak özel yapıya, mıknatıslara ve diyaframa sahip bir şekilde olacağından bahsediliyor. Ses kalitesinin ise bükülmüş ya da bükülmemiş versiyonda da aynı kalması vadediliyor.

Bu esnek hoparlörün yalnızca HMD'lerle kullanılması değil aynı zamanda giysiler, çantalar ya da dizüstü bilgisayarlarla da kullanılması mümkün olabilir. Elbette, bu yalnızca bir patent ve bir ürüne dönüşmesi uzun yıllar alabilir ya da hiçbir zaman karşımıza çıkmayabilir.


Etiketler: #apple

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