THY ve Apple güçlerini kayıp bagajlar için birleştirdi

Türk Hava Yolları (THY)’nin Apple ile yaptığı anlaşmayla kayıp bagajlar konum bilgileriyle tespit edilebilecek.

THY ve Apple güçlerini kayıp bagajlar için birleştirdi
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DHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:03

Türk Hava Yolları (THY) Apple ile yeni bir anlaşma yaptı. Bagaj takip sistemi ile ilgili bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yenilik ile birlikte operasyonel verimliliğin artacağını söyledi.

YOLCULAR DA BU SİSTEMİ KULLANABİLECEK

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bolat şunları söyledi:

“Türk Hava Yolları olarak, bagaj takip sistemimizi geliştirmek amacıyla Apple ile bir iş birliği gerçekleştirdiğimizi mutlulukla duyurduk. iOS 18.2’nin yayınlanmasıyla birlikte yolcularımız artık AirTag veya Find My destekli cihazların bulunduğu ve aksaklık yaşanan bagajlarının konum bilgilerini ilgili ekiplerimizle paylaşabilecekler. Bu yenilik sayesinde bagajlarınızı hızla bulup size ulaştırabiliyor, operasyonel verimliliğimizi artırırken memnuniyetinizi de en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

Bu özelliği kullanmak son derece kolay: Find My uygulaması üzerinden “Konum Paylaş” bağlantısı oluşturup, web sitemiz https://lnkd.in/dhzeadvh üzerinden paylaşmanız yeterli olacaktır. Paylaşılan konum bilgisi güvenli bir şekilde saklanır, yedi gün sonra otomatik olarak sona erer veya istediğiniz zaman sizin tarafınızdan devre dışı bırakılabilir. Çok yakında aynı özelliği mobil uygulamamız üzerinden de kullanabileceksiniz. Türk Hava Yolları olarak, teknolojiyi seyahat deneyiminizi geliştirmek için kullanmaya kararlıyız. Hep birlikte daha iyi bir seyahat deneyimi yaşayabilmeniz için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”


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