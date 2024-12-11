Apple'ın yeni akıllı saatlerinde yer alacak faydalı özellik

Apple'ın akıllı saat serisine tansiyon ölçme özelliğinin ekleneceği söyleniyor.

Apple'ın yeni akıllı saatlerinde yer alacak faydalı özellik
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2024 - 09:44

Apple Watch Series 10'a tansiyon veya kan ölçme özelliği eklemek istemiş ancak 2024 yılına yetişmemiş.

APPLE WATCH'LARA TANSİYON ÖLÇME ÖZELLİĞİ GELEBİLİR

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, bu planları 2025 yılında tanıtmayı planladığı akıllı saatlerinde sunacak. Özelliğin ertelenme sebebi ise en son tanıtılan saatlerin tasarımıyla bu özelliğin uyuşmamasıydı. 

Sağlık odaklı hamlelerini artırmaya devam eden Apple, bahsi geçen özelliği Watch Series 11 ile 2025 yılının son aylarına doğru tanıtacak.


Etiketler: #Apple Watch #Apple Watch Series 10

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