Apple, AB kararına rağmen iPhone planını değiştirmiyor

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 16:45

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 16:45

Avrupa Birliği hatırlayacağınız üzere uzun yıllardır tartışma konusu olan akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar için tek bir şaj cihazı standardının olması konusunda uzlaşmıştı. Bu uzlaşmanın ışığında zaten pek çok markanın kullandığı ve cihazlarını geçirdiği USB-C'ye Apple'ın iPhone'larını geçirip geçirmeyeceği konuşulmaya başlanmıştı.

YENİ BİLGİLER APPLE'IN FARKLI PLANLARI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Apple'ın Lightning çıkışları uzun yıllardır değiştirmeden kullandığı hesaba katıldığında, iPhone'larda şarj soketinin ne zaman değişeceği merak konusu oldu. Bazı analistlere göre Apple şarj standardına uymamak için gelecekteki iPhone'larının tamamında kablosuz şarj desteği sunacak.

Bazılarına göreyse kutudan Lightning'i USB-C'ye dönüştürecek bir dönüştürücü çıkacak ve bu sayede sorun ortadan kalkacak.

Öte yandan bu tartışmalar sürerken de Apple'ın USB-C ile Lightning entegreli bir devre kartı geliştirdiği öne sürüldü. Weibo'nun kısa bir süre önce aktardığı habere göre yeni devre kartı çözümünün USB-C'li herhangi bir kablo veya aygıtın bağlantı noktasına takılı olması durumunda tam olarak hangi işlevleri yapabileceğinin kontrol edilebilmesinin yani belirli özellikleri etkinleştirip devre dışı bırakılması gibi olduğu söyleniyor.

Apple'ın bu hamlesi ise sadece kendi ürettiği kablolarla tam bir işlevsellik sunmasına olarak sağlayacak. Oysaki standart bir USB-C kablosu sadece şarj gibi temel işlevlere hizmet etmiyor aksine diğer pek çok bağlantı için de aracı oluyor. Aynı şekilde, Apple'ın üretmediği bir USB-C kablosu hızlı şarjı da desteklemeyebilir. Bu da şirketin yeni çıkan bilgilerin ışığında AB'nin kararına rağmen iPhone planını değiştirmeyi pek de düşünmediğini gösteriyor.