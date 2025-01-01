Apple iPhone SE'nin ismini değiştirecek

Apple iPhone SE için yeni bir isimlendirmeye gidebilir. Hatta söylenene göre isim 16E olabilir.

Apple iPhone SE'nin ismini değiştirecek
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 19:12

Apple, iPhone SE tarafında beklentileri karşılamadığı için eleştiriliyordu. iPhone SE 4 modelinin ise çıkışının bir türlü yapılması modele karşı ilginin kaybedilmesine neden oldu. Yeni haberlere göreyse iPhone SE isimlendirmesi tarihe karışacak ve yeniden bir isimlendirmeye gidilecek. Buna göreyse uygun fiyatlı iPhone artık 16E adıyla karşımıza çıkacak.

APPLE iPHONE SE İSİMLENDİRMESİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Daha önce de sızıntılarıyla karşımıza çıkan X'te Majin Bu tarafından paylaşılan bu yeni bilgi, Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone modelinin amiral gemisi telefonun özellikleri kısılmış versiyonu olacağı yönünde.

 

Söylediğine göre iPhone 16'nın uygun fiyatıl versiyonu olacağı için isimlendirmesi iPhone 16E olacak. Bu taktiği Samsung Galaxy S FE modelleriyle uygulamaya başlamıştı. Amiral gemisi telefonlarının bazı özelliklerine sahip olan ancak tamamen premium olmayan FE serisi Samsung'un sevilen ve tutulan serilerinden olmuştu.


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