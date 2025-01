Apple iPhone SE'nin ismini değiştirecek

Apple, iPhone SE tarafında beklentileri karşılamadığı için eleştiriliyordu. iPhone SE 4 modelinin ise çıkışının bir türlü yapılması modele karşı ilginin kaybedilmesine neden oldu. Yeni haberlere göreyse iPhone SE isimlendirmesi tarihe karışacak ve yeniden bir isimlendirmeye gidilecek. Buna göreyse uygun fiyatlı iPhone artık 16E adıyla karşımıza çıkacak.

Daha önce de sızıntılarıyla karşımıza çıkan X'te Majin Bu tarafından paylaşılan bu yeni bilgi, Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone modelinin amiral gemisi telefonun özellikleri kısılmış versiyonu olacağı yönünde.

Based on what my source has reported, it seems that the new iPhone that Apple will unveil in 2025 will not be called iPhone SE4, but iPhone 16E. It should feature a design similar to the iPhone 14, with an OLED display and an action button. The available colors will be white and… pic.twitter.com/Vm8DCh1Xo0