Apple artık Dünyanın en değerli şirketi değil

13 Mayıs 2022 Cuma, 13:06

Financial Times’da yer alan habere göre, Suudi Arabistan menşeli petrol ve gaz şirketi Aramco, çarşamba günü 2.426 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak 2.415 trilyon dolar değerindeki Amerikan teknoloji devi Apple'ı geride bıraktı. İki şirket arasındaki değer farkı yaklaşık 10 milyar dolar olarak tespit edildi. Aramco'nun değer kazanmasında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte artan petrol fiyatları etkili oldu.

Uzmanlara göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Orta Doğu'daki istikrarsızlıklar petrol fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştırdı. Bu yüzden, Aramco’nun en değerli şirket unvanını alması, küresel ekonomide ortaya çıkan yeni eğilimlerin bir belirtisi olarak görülüyor.

PANDEMİNİN DE PAYI VAR

Petrol hisselerini arttıran birçok etken olduğu gibi, teknoloji hisselerini düşüren de birçok etken var. Covid-19 pandemisiyle beraber son iki yılda teknoloji ürünlerine talep arttı ve bu nedenle de hisse değerleri yükseldi. Ancak tedbirlerin azalması ve insanların evde daha az zaman geçirilmesiyle birlikte de bu ürünler talep azaldı. Apple’ın önündeki bir başka engel ise tedarik zinciri sorunları oldu. Çin’deki sıkı karantinalar ve liman gecikmelerinin de satışları sekteye uğrattığı kaydedildi.

Bloomberg’e açıklamalarda bulunan portföy stratejisti Tim Ghriskey, konuya ilişkin demecinde, "Şu anda birçok teknoloji şirketinde panik satışı var. Hissedarların oradan elde ettiği nakit para akışı, teknolojiden daha güvenli duran enerji sektörünün hisselerine gidiyor. Aramco gibi şirketler de bundan yararlanıyor” dedi.

Aramco'nun Dahran'daki AR-GE Merkezi



KARBON EMİSYONUNDA LİDER

Merkezi Suudi Arabistan'ın Dahran şehrinde bulunan ARAMCO, 270 milyar varil ile (43 milyar metreküp) dünyanın en büyük ikinci kanıtlanmış ham petrol rezervlerine sahiptir ve tüm petrol üreticileri arasında günlük bazda en çok petrol üretimi gerçekleştiren şirkettir. ARAMCO aynı zamanda, 1965'ten bu yana küresel karbon emisyonlarına en büyük katkıyı yapan şirkettir. 11 Mayıs 2022'de de Apple Inc.'i geçerek piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi olmuştur.