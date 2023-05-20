Apple çalışanlarının yapay zekâ kullanmasını yasakladı
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, çalışanlarının ChatGPT benzeri üretken yapay zekâları kullanmasını yasakladı.
Son zamanlarda ChatGPT benzeri yapay zekâlar oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Birçok şirket çalışanı işlerini daha hızlı ve kolay yoldan yapabilmek için bu tarz üretken yapay zekâları tercih ediyor.
Ancak şirketler artık yapay zekâların kullanılmasını çalışanlarına yasaklamaya başladı. Bu şirketlerin arasına dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’da katıldı.
Wall Street Journal’ın haberine göre Apple, çalışanların kullandığı yapay zekâların şirket içi verileri toplamasından endişe duyuyor.
Bundan dolayı da Apple’ın verilerini korumak için yapay zekâları yasakladığı açıklandı.
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