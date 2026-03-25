Apple CEO'su Tim Cook'tan dikkat çeken tavsiye: 'Akıllı telefonlara ara verip dışarı çıkın'

Apple CEO’su Tim Cook, akıllı telefon kullanıcılarına ekran kaydırmaya ara verip doğada vakit geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

65 yaşındaki Cook, Good Morning America programında Michael Strahan’a yaptığı açıklamalarda, şirketin 50 yıllık mirasını, son tarifelerin etkisini ve Save The Music ile ortaklığı kapsamında Apple’ın müzik okulu programlarına genişleyen katkılarını değerlendirdi.

"DIŞARIDA ÇIKIN VE DOĞADA VAKİT GEÇİRİN"

Cook ayrıca ekran dışında dünyayla etkileşime girmenin önemine de değindi. Cook şirketinin iPhone’ları hakkında “İnsanların onları fazla kullanmasını istemiyorum. Birilerinin gözlerinin içine baktıklarından daha fazla akıllı telefona bakmalarını istemiyorum. Gününüzü böyle geçirmek istemezsiniz. Dışarıda çıkın ve doğada vakit geçirin” dedi.

Frontiers in Psychiatry dergisinde yayımlanan yakın tarihli bir çalışma, akıllı telefonların birçok insan için “hayatın ayrılmaz bir parçası” olduğunu kabul ederken, çok sık kullanıldıklarında olumsuz etkileri de bulunduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın yazarları “Akıllı telefonların aşırı kullanımı yalnızca fiziksel rahatsızlıklara değil, aynı zamanda yalnızlık, kaygı ve depresyon duygularına da yol açabilir” dedi.