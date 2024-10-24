Apple CEO’su Tim Cook, neden sürekli Çin’e gidiyor?

Yayınlanma: 24.10.2024 - 13:21

Güncelleme: 24.10.2024 - 13:21

Şirkete yakın kaynaklara göre, Tim Cook’un Çin’e sık ziyaretleri arkasında stratejik hamleler yatıyor. Son ziyaretinde Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı ile bir araya gelen Cook, Apple’ın yapay zeka çözümleri için Çin pazarında önemli görüşmeler yaptı. Apple’ın yapay zeka destekli yeni özelliklerini Çin’e sunmaya yönelik çabaları, bu ziyaretlerin temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

ÇİN PAZARINDA REKABET KIZIŞIYOR

Apple, Çin pazarındaki konumunu korumak ve yapay zeka entegrasyonunu artırmak için harekete geçti. Bu hamlenin zamanlaması da oldukça dikkat çekici. Counterpoint Research kıdemli analisti Ivan Lam’e göre, Çinli rakiplerin yapay zeka destekli yeni ürünlerini piyasaya sürmesi, Apple’ı Çin pazarında daha güçlü adımlar atmaya zorluyor. Özellikle Huawei’nin kendi çip teknolojisiyle geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemi ve yüksek segment telefonlarda yakaladığı başarı, Apple’ın Çin'deki liderliğini tehdit ediyor.

APPLE INTELLİGENCE ÇİN’E GELIYOR

Cook’un son ziyaretinin ana sebeplerinden biri de Apple Intelligence’ın Çin pazarına girişi. Canalys analisti Le Xuan Chiew, bu teknolojinin Apple’ın cihazlarına yapay zeka tabanlı pek çok yeni özellik getireceğini belirtiyor. Bunlar arasında gelişmiş sesli asistan, e-posta organizasyonu, ses kayıtlarını yazıya dökme ve özetleme gibi özellikler bulunuyor.

Tim Cook’un bu sık ziyaretleri, Apple’ın Çin pazarındaki düşüşe dur demek için yaptığı stratejik hamleler olarak yorumlanıyor. Counterpoint’in verilerine göre, Apple’ın Çin’deki pazar payı geçen yıla oranla yüzde 5.7 düştü. Huawei gibi yerel devlerin yükselişi, Apple’ın burada lider kalmasını zorlaştırıyor.

Sonuç olarak, Tim Cook’un Çin ziyaretleri, Apple’ın dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki varlığını koruma ve yapay zeka alanındaki hamlelerini hızlandırma girişimlerinin bir parçası olarak görülüyor. Bakalım Apple, Çin’deki zorlu rekabet ortamında ivmesini yeniden kazanmayı başarabilecek mi?