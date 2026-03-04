Apple en uygun fiyatlı yeni MacBook'u tanıttı

Apple yeni ürünlerine MacBook Neo'yu da ekledi. Bu cihaz en uygun fiyatlı MacBook olarak tanıtıldı. Rengarenk seçeneklere sahip olan MacBook Neo, 13 inç Liquid Retina ekranın yanı sıra 2408 x 1506 çözünürlüğü var ve 500 nit parlaklığa sahip, cihaz tek şarjla 16 saate kadar bir kullanım da sunuyor. Alüminyum gövdeye sahip olan cihazın ağırlığı ise 1,22 kilogram olarak açıklandı.

Yeni MacBook, klasik gümüş ve indigo renklerinin yanı sıra pastel pembe ve puslu sarı olmak üzere farklı renklere sahip.

A18 Pro çipinin kullanıldığı cihazda yapay zeka özelliklerinin de pratik bir şekilde kullanıldığı belirtiliyor.

Önde ise 1080p FaceTime HD kamera bulunuyor. Bu sayede daha canlı bir görünüm sağlanıyor.

Cihazın iki yanında konumlandırılan hoparlörler, Dolby Atmos destekli ve Uzamsal Ses teknolojisini destekliyor.

MACBOOK NEO NE KADARA SATILIYOR?

MacBook Neo ön siparişe yeni açıldı ve resmi olarak 11 Mart'ta herkese açılacak. 256 GB depolama alanına sahip versiyon 37 bin 999 TL'den 512 GB versiyon ise 42 bin 999 TL'den satışa çıkıyor.