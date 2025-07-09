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Apple ilk tasarımdan uzaklaşıyor! İşte yenilenen iOS 26 arayüzü

Apple ilk tasarımdan uzaklaşıyor! İşte yenilenen iOS 26 arayüzü

9.07.2025 19:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Apple ilk tasarımdan uzaklaşıyor! İşte yenilenen iOS 26 arayüzü

Apple, iOS 26'yı tanıtırken arayüzde şeffaflığı ön plana çıkartırmıştı. İlk beta ve geliştirici sürümlerinin yayınlanmasının ardından yapılan eleştiriler dikkate alındı.

Apple, iOS 26 ile yeni bir arayüz tasarımına geçiş yapacağını duyurmuştu. Burada şeffaf bir cam estetiğini benimsemek isteyen Apple'ın bu hamlesi bazı kullanıcılar tarafından eleştirilerken bazıları tarafından da bu sade tasarım beğenilmişti. 

APPLE ARAYÜZÜ GÜNCELLEMEYE DEVAM EDİYOR

Eleştirenler ise bu şeffaflaşan arayüzün arka planla iç içe girerek görmeyi zorlaştırdığını söylüyordu. Bunu dikkate alan Apple, geliştirici beta sürümlerinde bu ayrımı artırmaya başladı. 

En son yayınlanan beta sürümünde ise arayüz ve arka plan arasındaki ayrım daha da netleşti. Liquid Glass artık daha mat bir görünüme kavuştu. 

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Apple'ın iOS 26'nın üçüncü beta sürümünde yaptığı bu değişiklik, yarı saydam tasarımı daha mat hale getiriyor. Böylelikle arayüz ile arka plan öğeleri birbirinden daha net bir şekilde ayrılıyor. 

Yapılan değişikliğin kullanıcı eleştirilerinden sonra yapılması, şirketin yorumları değerlendirdiğini gösteriyor. 

Her ne kadar bütün kullanıcıları memnun etmek imkansız olsa da bu yenilenen tasarım, önceki tasarımı beğenenler tarafından 'cam benzeri görsellikten ulaşıldığı' gerekçesiyle eleştirilmeye başlandı.

Öte yandan yeni güncellemeyi kullanan kişiler şeffaflık seviyesinin uygulamadan uygulamaya değiştiğini bildiriyor.

İlgili Konular: #iphone #apple #iOS

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