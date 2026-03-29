Apple'ın 2026 yılı bitmeden tanıtmayı planladığı ürünler

Apple bu yılın ilk 3 aylık döneminde M5 işlemcili MacBook Air, MacBook Neo, MacBook Pro ve AirTag gibi cihazlarının yanı sıra iPhone 17e ve M4 işlemcili yeni iPad Air'ı tanıttı. Bunun yanı sıra Apple, yıl bitmeden daha fazla cihaz tanıtacak.

Apple yıl bitmeden önce eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıtacak. Bunlara ek olarak bu yılın eylül ya da ekim ayında karşımıza çıkması beklenen ilk katlanabilir ekranlı iPhone modeli de tanıtılacak.

Apple Watch series için iki yeni model tanıtacak şirket, iPad mini, Mac Studio, Mac mini ve dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro'yu, yeni Apple TV, HomePod cihazlarını ve akıllı ev cihazlarını tanıtabilir.