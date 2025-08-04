Apple'ın en çok yüklenen beta sürümü iOS 26 oldu

Apple, iOS işletim sisteminde değişikliklere gideceğini duyurmuştu. iOS 26 ile hem adını güncelleyen hem de tasarım tarafında daha şeffaf bir görünümü tercih eden Apple'a bir başarı daha geldi. iOS 26'nın tanıtılmasının ardından kısa bir süre içinde beta sürümü yayınlanmıştı.

iOS 26 EN ÇOK İNDİRİLEN BETA SÜRÜMÜ OLDU

iOS 26, Apple'ın tarihinde en çok indirilen beta sürümü olarak tarihe geçti.

Apple'ın en çok eleştirilen sürümlerinden biri olan iOS 26'yı beğenen de var beğenmeyen de.

iOS 26'nın bu yenilenen tasarımını Liquid Glass olarak tanımlıyor ve Apple CEO'su Tim Cook'un yaptığı açıklamaya göre de yazılımın betası bile büyük ilgi görmüş durumda.

WWDC 2025'in ardından Apple'ın işletim sistemlerinin betalarına yüklenme olduğu aktarıldı. iOS 26'nın yanı sıra iPadOS 26 ve macOS 26 için sunulan beta sürümleri Apple tarihinde en çok indirilen betalar oldu.

Beta sürümleri Apple Geliştirici hesabı oluşturan herkese sunuluyor. iOS 26'nın bütün kullanıcılara açılması ise eylül ayını bulacak.