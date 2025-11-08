Apple'ın iPhone 18 ve katlanabilir ekranlı iPhone için planları var

Apple uzun bir süredir iPhone'larda önemli geliştirmeler sunmadığı ve devrim niteliği taşımayan özellikleri öyleymiş gibi sunduğu için eleştiriliyor. Öyle ki farklı akıllı telefon üreticilerinin yıllar önce sunduğu bazı özellikleri iPhone'a ya yeni getiren ya da hiç sunmayan Apple, iPhone 18 ve yeni Fold serisi modellerde ön kamerayı daha da geliştirmeyi planlıyor.

APPLE YENİ iPHONE SERİSİNDE ÖN KAMERAYI GELİŞTİRECEK

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre gelecek dönem ki iPhone modellerinin ön kamerası daha da gelişecek. Hatırlanacağı üzere iPhone 17 serisinde 18 MP Center Stage özelliğine sahip kamera lensi eklenmişti. Yeni iPhone'larda bu ön kamera 24 megapiksele çıkacak.

Katlanabilir ekranlı iPhone'un 2026yılında tanıtılması bekleniyor ve telefonun bazı özellikleri de konuşuluyor.

iPhone 18 modellerinin tamamında ön kamera 24 MP olarak güncellenebilir.

Bunun dışında iPhone 18 Pro modelinde ön kamera ve Face ID için ayrı bir delik daha eklenecek.

Daha önce de iPhone 18 Pro'nun değişken diyaframlı bir kameraya sahip olacağı iddiası ortaya atılmıştı. Buna eşlik eden iddialar arasında telefonun hafif şeffaf bir arka cam panele sahip olacağı da yer alıyor.