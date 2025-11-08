Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.11.2025 06:59:00
Haber Merkezi
Türkiye'de en çok hangi yapay zeka araçları kullanılıyor?

Yapay zeka araçları konusunda küresel bir rekabet var. ChatGPT tüm dünyada en çok kullanılan araç olsa da alternatifleri de yükselişte.

Dünyanın en çok kullanılan yapay zeka araçları Statcounter tarafından araştırıldı. Buna göre küresel anlamda en çok ChatGPT kullanılıyor. OpenAI imzalı ChatGPT küresel anlamda yüzde 81,35 oranında pazar payına sahip.

Türkiye'de ise ChatGPT yüzde 91,23 pazar payına sahip. Listede ikinci sırada Gemini, üçüncü sırada ise Copilot yer alıyor. Perplexity, Claude ve DeepSeek listenin diğer üyeleri olarak karşımıza çıkıyor. 

DÜNYADA EN ÇOK CHATGPT KULLANILIYOR

Listede yüzde 11,13 pazar payına sahip olan Perplexity'i üçüncü sırada 3,47 ile Microsoft'un Copilot'u takip ediyor. Google'ın Gemini yapay zeka aracı ise yüzde 3,02 pazar payına sahip. Claude yüzde 1,02 ve DeepSeek ise yüzde 0,01 pazar payıyla altıncı sırada yer alıyor. 

İlgili Konular: #Yapay zeka #ChatGPT #OpenAI

