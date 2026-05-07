Apple'ın katlanabilir ekranlı telefonunun maketi ortaya çıktı

Apple'ın uzun yıllardır katlanabilir ekranlı bir iPhone geliştirdiği söyleniyor. İstenilen tasarım ve fonksiyonellik yakalanamadığı için 2026 yılına kadar tanıtılmayan ya da resmi olarak hiç bahsedilmeyen bu telefonun bu yıl tanıtılması bekleniyor.

Daha önce birkaç fotoğraf ve tasarımsal görselin ortaya çıktığı telefonla ilgili bu sefer de maket ortaya çıktı.

YouTube kanalı Unbox Therapy tarafından Çin'den getirtilen iPhone maketi, telefonun daha önce ortaya çıkan sızıntılardaki tasarıma benzer şekilde olduğunu gösteriyor.

Katlanabilir ekranlı ilk iPhone, tasarımsal olarak Google'in Pixel serisi katlanabilir telefonlarına benziyor. Form olarak böyle olsa da daha önce ortaya çıkan bilgiler telefonda katlanma çizgisinin tamamen kaldırılacağı yönünündeydi. Yani katlanabilir telefonlardaki menteşe sorunu ve katlanma sorunu bu cihazda olmayabilir.

Daha önceki tahminlere göre telefon 2026 yılında çıkacak.

Katlanabilir ekranlı telefonlar pazarında Samsung, Huawei ve Google başı çekiyorken, özellikle Çin merkezli teknoloji şirketlerinin ağırlığı bulunuyor.

Apple ise uzun bir süredir bu pazara girmediği için varlığını göstermiyordu.