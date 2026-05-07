Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple'ın katlanabilir ekranlı telefonunun maketi ortaya çıktı

Apple'ın katlanabilir ekranlı telefonunun maketi ortaya çıktı

7.05.2026 20:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple'ın katlanabilir ekranlı telefonunun maketi ortaya çıktı

Apple, katlanabilir ekranlı ilk iPhone'unu tanıtmaya hazırlanıyor. Tam bir tarih bulunmasa da telefona yönelik iddialar her geçen gün artıyor.

Apple'ın uzun yıllardır katlanabilir ekranlı bir iPhone geliştirdiği söyleniyor. İstenilen tasarım ve fonksiyonellik yakalanamadığı için 2026 yılına kadar tanıtılmayan ya da resmi olarak hiç bahsedilmeyen bu telefonun bu yıl tanıtılması bekleniyor.

Daha önce birkaç fotoğraf ve tasarımsal görselin ortaya çıktığı telefonla ilgili bu sefer de maket ortaya çıktı.

YouTube kanalı Unbox Therapy tarafından Çin'den getirtilen iPhone maketi, telefonun daha önce ortaya çıkan sızıntılardaki tasarıma benzer şekilde olduğunu gösteriyor.

Image

Katlanabilir ekranlı ilk iPhone, tasarımsal olarak Google'in Pixel serisi katlanabilir telefonlarına benziyor. Form olarak böyle olsa da daha önce ortaya çıkan bilgiler telefonda katlanma çizgisinin tamamen kaldırılacağı yönünündeydi. Yani katlanabilir telefonlardaki menteşe sorunu ve katlanma sorunu bu cihazda olmayabilir.

Daha önceki tahminlere göre telefon 2026 yılında çıkacak.

Katlanabilir ekranlı telefonlar pazarında Samsung, Huawei ve Google başı çekiyorken, özellikle Çin merkezli teknoloji şirketlerinin ağırlığı bulunuyor.

Apple ise uzun bir süredir bu pazara girmediği için varlığını göstermiyordu.

İlgili Konular: #iphone #apple #katlanabilir ekranlı telefon #Katlanabilir ekranlı iPhone

İlgili Haberler

Epic Games 14 Mayıs'a kadar iki ücretsiz oyun daha veriyor
Epic Games 14 Mayıs'a kadar iki ücretsiz oyun daha veriyor Epic Games, ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu kapsamda iki oyun 14 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak oyun kütüphanesine eklenebilecek.
Avrupa Birliği yapay zekaya yönelik düzenlemeyi erteledi
Avrupa Birliği yapay zekaya yönelik düzenlemeyi erteledi Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik yapay zeka yasasındaki bazı kuralları sadeleştirmeyi ve yüksek riskli sistemlere yönelik uygulama takvimini ertelemeyi içeren değişikliklerde anlaştı.
Beyin, bilincimiz kapalıyken bile öğrenmeyi sürdürebiliyor
Beyin, bilincimiz kapalıyken bile öğrenmeyi sürdürebiliyor ABD'de yapılan araştırma, beynin genel anestezi altında bile duyduğu kelimeleri anlamlandırmaya ve dil öğrenmeye devam edebileceğini ortaya koydu.