Apple'ın kuruluş belgeleri açık artırmaya çıkıyor

26.11.2025 21:01:00
Haber Merkezi
Apple'ın 1976 tarihli kuruluş belgeleri açık artırmada 4 milyon dolara satılabilir.

Apple'ın eski yıllara ait eşyaları ve ilk Mac'ler gibi ürünler açık artırmada rekor fiyatlara satılıyor.

2023 yılında orijinal ve kutusu açılmamış bir iPhone açık artırmada 190 bin 373 dolara satıldı. Yüksek değerli koleksiyon parçaları inanılmaz fiyatlara ulaşabiliyor. Nadir bir Apple-1 bilgisayar, 2024 yılında 945 bin dolara satıldı ve bu, o dönem için yeni bir rekordu. Diğer Apple-1'ler de açık artırmada yüz binlerce dolara satıldı.

Image

Şimdi ise Apple'ın 1976 yılına uzanan kuruluş belgelerinin satışı gündemde. Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne arasındaki 1976 tarihli orijinal kuruluş anlaşmasının 2026 yılının ocak ayında 4 milyon dolara kadar ulaşacak bir fiyata satılması bekleniyor.

AppleInsider'ın doğruladığı üzere, müzayede evi Christie's, Apple Computer Company'nin kuruluş belgelerini içeren bir belgeyi 23 Ocak'ta satışa çıkarıyor. Üç sayfalık bu belge, daha sonra günümüzün devi haline gelecek olan Apple'ın ilk dönemine işaret ediyor.

İlgili Konular: #apple #Steve Jobs #Apple kurucusu

