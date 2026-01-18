Apple'ın OLED planları ortaya çıktı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni bir iddiaya göre Apple ürünlerinin büyük bir kısmını OLED ekranlar ile değiştirmeyi planlıyor.

Apple'ın 2026 yılında yeni ürünlerini bölerek tanıtılacağı söylenmişti. Bunun dışında çok büyük bir yenilik beklenmeyen ürünlerde söylenene göre OLED ekrana geçilecek. DigiTimes tarafından aktarıldığına göre Apple'ın 2026 ve 2028 yılları arasında tanıtacağı iPad mini, MacBook Air-Pro, iPad Air ve iMac gibi ürünleri OLED ekrana güncelleyecek. 

Bloomberg'den Mark Gurman daha önce iPad mini'nin ve MacBook Pro'nun bu yıl içinde OLED ekran alacağını beklediğini söylemişti. Ancak MacBook Air tarafında bu teknolojiyi görmemiz 2028'i bulabilir. 

Gurman bu yıl tanıtılacak iPad mini modelinde LCD ekran olacağı ancak 2027 yılında OLED ekranlı modelin gelebileceği belirtilmişti. Başka görüşler de var. 

Yeni iddialara göre OLED ekrana kavuşması beklenen modeller ve tarihler; 2026 yılında, iPad mini ve 2026 sonuna doğru MacBook Pro ya da 2027 yılında, iPad Air 2027 yılında, OLED ekranlı yeni iMac modeli 2027 veya 2028 yılında ve en son 2028 yılında MacBook Air gelecek.

