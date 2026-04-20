Apple'ın WWDC26 logosundaki Siri tasarımı

Apple'ın Siri ile ilgili planları henüz tam gün yüzüne çıkmamışken, Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin WWDC26'daki görselinde bu tasarımı gizlediğini söylüyor. iOS 27'nin bir parçası olarak gelecek olan Siri'nin yeni tasarımına dair ilk bakışı burada sunulmuş oluyor. Apple'ın sesli asistanı, iOS 27 ile baştan aşağı yenilenecek ve bir dizi yeni işlev ve yeni bir tasarıma kavuşacak.

Gurman, yeni Siri tasarımının, WWDC26'nin posterinde görülen parıltı efektine benzeyen görsel öğeler içerdiğini belirtti. Bu efektin, iPhone karanlık modda kullanıldığında en çarpıcı hale geldiğini belirtiliyor. Bu nedenle etkinliğin tanıtım posterinde siyah üstüne parıltılı yazı kullanılmış.

Tasarımlar etkinlik zamanı haziran ayına kadar halen değişebilir ancak Apple'ın izleyeceği yaklaşım burada gösterildiği gibi olabilir. Burada yeni Siri'nin etkinleştirildiğinde iPhone ekranındaki Dinamik Ada'da yer alacağı düşünülüyor.