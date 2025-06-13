Apple'ın yeni ürünleri iOS 26 betasında ortaya çıktı

Apple 9 Haziran'da yeni iOS 26 ve diğer sürümlerini tanıttı. Hangi özelliklere sahip olacağından tasarımına kadar ayrıntıların verildiği etkinlikte ürün tanıtımı yapılmadı. Etkinlik sonrası yayınlanan iOS 26 betasında ise Apple'ın henüz yayınlamadığı ancak 2025 yılı bitmeden tanıtması beklenen cihazlar da ortaya çıktı.

APPLE ÜÇ YENİ CİHAZ TANITMAYI PLANLIYOR

Yazılım kodlarının içinde zaman zaman bulunan ipuçları şirketlerin tanıtmayı planladığı ürünler hakkında fikir veriyor. iOS 26 betasındaki kodlarda ise AirTag 2, AirPods Pro 3 ve uygun fiyatlı olacağı söylenen Vision Pro fark edilmiş.

Kodlarda AirTag'lerin sistem tarafından nasıl yönlendirildiğine dair değişiklikler fark edildi. Yeni özelliklerle AirTag cihazlarla daha entegre hale getirilmek isteniyor.

AirPods Pro 3 direkt kodlarda adı geçen cihazlardan biri. Cihazın özelliklerine yönelik ayrıntılar yer almasa da daha gelişmiş bir ses deneyimi sunması bekleniyor.

Düşük maliyetli Apple Vision Pro için bir süredir çalıştığı söylenen şirketin, bunu önümüzdeki günlerde ayrıntılandırması bekleniyor.