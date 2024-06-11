Apple Intelligence özelliklerini hangi cihazlar alacak?

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:03

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:03

Apple, pek çok şirkete göre yapay zekayı cihazlarına entegre konusunda geride kalmış olsa da yeni düzenlenen WWDC24'te önemli yenilikler duyurdu. Apple Intelligence da bunlardan biri. Apple Intelligence'a baktığımız zaman karşımıza kullanıcıların günlük aktivitelerini kolaylaştırmak için geliştirildiği çıkıyor.

APPLE YAPAY ZEKAYA ADIMINI BÜYÜK ATTI

Apple Intelligence temelde iPhone'lara geliyor olmasıyla dikkat çekse de iPad ve Mac hatta Apple Watch'lara da geliyor.



Doğal dil anlayışına sahip olan Apple Intelligence, kullanıcılara metinlerini otomatik olarak düzeltebilme, yeniden yazabilmesine imkan tanıyor. E-posta, Notlar, Safari, Pages ve Keynote gibi uygulamalarda yapay zeka kullanılabilecek.

Siri bu gelişmeyle beraber artık sadece sesle değil, yazı ile de etkileşime girebilecek.

App Intents özelliği ise Siri'nin farklı uygulamalarla doğrudan etkileşimde olmasını sağlıyor.

Apple bunun yanı sıra OpenAI ile de ortaklık kurdu.

Peki Apple Intelligence hangi cihazlara gelecek?

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere, iPad Pro(M1 ve sonrasında tanıtılanlar), iPad Air(M1 ve sonrasında tanıtılanlar), MacBook Air(M1 ve sonrasında tanıtılanlar), MacBook Pro (M1 ve sonrasında tanıtılanlar), iMac(M1 ve sonrasında tanıtılanlar), Mac Mini(M1 ve sonrasında tanıtılanlar), Mac Studio(M1 ve sonrasında tanıtılanlar), Mac Pro(M1 ve sonrasında tanıtılanlar).