Apple iOS 18'i yanıttı, yeni yapay zeka hamlelerini paylaştı: İşte WWDC 2024'te tüm duyurulanlar...
ABD'li teknoloji şirketi Apple, yeni yapay zeka teknolojisi "Apple Intelligence"ı tanıttı, akıllı kişisel asistanı Siri’ye sohbet robotu ChatGPT’nin entegrasyonu için OpenAI ile ortaklık yaptığını duyurdu.
Apple, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC'de "VisionOS 2", "iOS 18", AirPods ve Apple TV güncellemeleri, "WatchOS 11", "iPadOS 18", "macOS Sequoia" gibi yeni güncellemelerinin yanı sıra, yapay zeka alanındaki yeniliklerini paylaştı.
Etkinlikte, geçen yıl duyurulan Apple Vision Pro başlığının 8 ülkede daha piyasaya sürüleceğinin bilgisi verildi.
İlk olarak 28 Haziran'da Çin, Japonya ve Singapur'da bu ürünün sunulacağı, 12 Temmuz'da da Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve İngiltere'de satışa çıkacağı bildirildi.
Akıllı telefonlar için "iOS 18" sürümü ile getirilecek ana ekran ve fotoğraf galerisi için özelleştirmeler ve gizlilik güncellemeleri gibi özellikler tanıtıldı.
Kişisel bilgisayarlar için "macOS Sequoia" güncellemesiyle yapılabilecekler hakkında bilgi verilirken, bu sürümdeki "yansıtma" özelliğiyle iPhone telefonların bilgisayar üzerinde kullanılabileceği aktarıldı.
APPLE INTELLIGENCE VERİ GİZLİLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTACAK
Etkinlikte, şirketin uzun zamandır beklenen yapay zeka hamlesi Apple Intelligence de duyuruldu.
Apple Intelligence'ın bağlam odaklı bildirimler gönderebilme, yapay zeka ile görüntü oluşturma, uygulamalar arası görev gerçekleştirme gibi yetenekleri tanıltıldı.
Sistemin kullanıcı verilerinin özel ve güvenli olduğundan emin olmak için Apple Silicon çipini kullanan özel sunucularda bulut tabanlı modellerden yararlanacağı ve gizliliğin Apple için en önemli öncelik olduğu vurgulandı.
CHATGPT SİRİ'YE ENTEGRE EDİLECEK
Akıllı kişisel asistan Siri'ye getirilecek yeni özellikler ilan edilirken, Siri ile gerektiğinde sohbet robotu ChatGPT'ye erişilebileceği bildirildi.
ChatGPT ile entegrasyonun yılın ilerleyen zamanlarında iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya geleceği aktarıldı.
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi Sam Altman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında ChatGPT'yi cihazlarına entegre etmek için Apple ile ortaklık yapmaktan mutluyum. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Apple'ın söz konusu yazılım güncellemelerini gelecek ay önizlemede kullanıma sunmadan önce, bugün geliştirici sürümlerini yayınlayacağı, yazılımın son sürümleri tamamlandığında da sonbaharda herkesin kullanımına açılacağı bildirildi.
İşte WWDC 2024'te tüm duyurulanlar…
APPLE, VISIONOS2'Yİ TANITTI
WWDC duyurularının bir parçası olarak Apple, Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü için ilk büyük yazılım güncellemesi olan visionOS 2'yi tanıttı.
Normal fotoğraflardan fotoğrafları "uzamsallaştırmanıza" olanak tanıyacak
visionOS 2, hızlı eylemlere erişimi kolaylaştırmak için hareket sisteminde değişiklikler içeriyor.
ULTRA GENİŞ MONİTÖR ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ
Ayrıca daha yüksek ekran çözünürlüğü ve boyutları da macOS yansıtmaya geliyor.
Kullanıcılar, visionOS 2 ile birlikte ultra geniş monitör çözünürlükleri elde edebilecek.
5 ÜLKEDE DAHA SATIŞA ÇIKIYOR
Apple, karma gerçeklik gözlüğünü ABD dışında ilk olarak Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ta 12 Temmuz 2024'te satışa sunacağını duyurdu.
iOS 18 TANITILDI
Apple, merakla beklenen iOS 18'i tanıttı.
İşletim sistemi güncellemesiyle birlikte iPhone cihazların daha fazla kişiselleştirilebileceği kaydedildi.
UYGULAMA İKON RENKLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK
iOS 18 ile birlikte, karanlık modda yeni bir görünüm ve tüm uygulama simgeleriniz için bir renk tonu ayarlamanıza olanak tanıyan yeni bir özelleştirme sayfası yer alıyor.
KARANLIK MOD
iOS, duvar kağıdınızın şemasına göre uygulamaların rengini değiştirmeniz için size önerilerde bulunabilecek, uygulamaların ikon renklerini kişisel tercihlerinize göre düzenleyebileceksiniz.
Denetim Merkezi'ne de yeni özelleştirme özellikleri gelecek.
Ayrıca uygulama simgelerini ana ekran ızgarası üzerinde dilediğiniz herhangi bir yere yerleştirebileceksiniz.
UYGULAMALAR FACEID İLE KİLİTLENEBİLECEK
iOS 18'de, kilitli uygulamalarınızı açmaya çalışan birinin pin veya FaceID ile kimlik doğrulaması yapması gerekecek şekilde bir uygulamayı kilitleyebilirsiniz.
Bu uygulamalardaki veriler aramada veya diğer uygulamalarda görünmez.
Ayrıca bir uygulamayı meraklı gözlerden gizleyebilirsiniz.
UYDU ÜZERİNDEN MESAJ GÖNDERİLEBİLECEK
Mesajlar, geri dokunuşlar için bir güncelleme alıyor.
Artık mesajlara herhangi bir emoji veya çıkartma ile tepki verebilirsiniz ve bunlar renkli olarak görünecek.
Mesajları daha sonra gönderebilecek ve metni biçimlendirebileceksiniz. (altını çizme, üstünü çizme vb.)
iPhone 14 ve sonraki sürümlerdeki uydu özelliğini kullanarak şebeke dışındayken insanlarla mesajlaşabilirsiniz.
Bu özellik daha önce acil durum iletişimi ile sınırlıydı.
HARİTALAR VE MAİL UYGULAMASI GÜNCELLENİYOR
Haritalar, çevrimdışı olarak erişilebilen ayrıntılı yürüyüş parkuru verileri içeren yeni topografik haritalara kavuşacak.
FOTOĞRAFLAR UYGULAMASI YENİLENİYOR
Fotoğraflar uygulaması artık özelleştirilebiliyor, böylece farklı albümler ve geziler gibi koleksiyonları yeniden sıralayabiliyorsunuz ve öne çıkan ve favorilere eklenen fotoğrafları gösteren yeni bir alan var.
Bu alana erişmek için sağa kaydırmanız yeterli. Bu yeni Fotoğraflar uygulaması iOS 18'in en önemli özelliklerinden biri olacak.
Fotoğraflar uygulaması artık kişileri birlikte gruplayabiliyor.
iOS 18'İ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK?
Her yıl yeni iOS sürümüyle birlikte hangi cihazların yazılım güncellemeyi destekleyeceği merak ediliyor.
İşte iOS 18'i destekleyecek cihazlar:
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE (3. nesil)
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