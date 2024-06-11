Apple iOS 18'i yanıttı, yeni yapay zeka hamlelerini paylaştı: İşte WWDC 2024'te tüm duyurulanlar...

Yayınlanma: 11.06.2024 - 00:18

Güncelleme: 11.06.2024 - 00:22

Apple, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC'de "VisionOS 2", "iOS 18", AirPods ve Apple TV güncellemeleri, "WatchOS 11", "iPadOS 18", "macOS Sequoia" gibi yeni güncellemelerinin yanı sıra, yapay zeka alanındaki yeniliklerini paylaştı.

Etkinlikte, geçen yıl duyurulan Apple Vision Pro başlığının 8 ülkede daha piyasaya sürüleceğinin bilgisi verildi.

İlk olarak 28 Haziran'da Çin, Japonya ve Singapur'da bu ürünün sunulacağı, 12 Temmuz'da da Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve İngiltere'de satışa çıkacağı bildirildi.

Akıllı telefonlar için "iOS 18" sürümü ile getirilecek ana ekran ve fotoğraf galerisi için özelleştirmeler ve gizlilik güncellemeleri gibi özellikler tanıtıldı.

Kişisel bilgisayarlar için "macOS Sequoia" güncellemesiyle yapılabilecekler hakkında bilgi verilirken, bu sürümdeki "yansıtma" özelliğiyle iPhone telefonların bilgisayar üzerinde kullanılabileceği aktarıldı.

APPLE INTELLIGENCE VERİ GİZLİLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTACAK

Etkinlikte, şirketin uzun zamandır beklenen yapay zeka hamlesi Apple Intelligence de duyuruldu.

Apple Intelligence'ın bağlam odaklı bildirimler gönderebilme, yapay zeka ile görüntü oluşturma, uygulamalar arası görev gerçekleştirme gibi yetenekleri tanıltıldı.

Sistemin kullanıcı verilerinin özel ve güvenli olduğundan emin olmak için Apple Silicon çipini kullanan özel sunucularda bulut tabanlı modellerden yararlanacağı ve gizliliğin Apple için en önemli öncelik olduğu vurgulandı.

CHATGPT SİRİ'YE ENTEGRE EDİLECEK

Akıllı kişisel asistan Siri'ye getirilecek yeni özellikler ilan edilirken, Siri ile gerektiğinde sohbet robotu ChatGPT'ye erişilebileceği bildirildi.

ChatGPT ile entegrasyonun yılın ilerleyen zamanlarında iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya geleceği aktarıldı.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi Sam Altman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında ChatGPT'yi cihazlarına entegre etmek için Apple ile ortaklık yapmaktan mutluyum. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Apple'ın söz konusu yazılım güncellemelerini gelecek ay önizlemede kullanıma sunmadan önce, bugün geliştirici sürümlerini yayınlayacağı, yazılımın son sürümleri tamamlandığında da sonbaharda herkesin kullanımına açılacağı bildirildi.

İşte WWDC 2024'te tüm duyurulanlar…

APPLE, VISIONOS2'Yİ TANITTI

WWDC duyurularının bir parçası olarak Apple, Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü için ilk büyük yazılım güncellemesi olan visionOS 2'yi tanıttı.

Normal fotoğraflardan fotoğrafları "uzamsallaştırmanıza" olanak tanıyacak

visionOS 2, hızlı eylemlere erişimi kolaylaştırmak için hareket sisteminde değişiklikler içeriyor.

ULTRA GENİŞ MONİTÖR ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ

Ayrıca daha yüksek ekran çözünürlüğü ve boyutları da macOS yansıtmaya geliyor.

Kullanıcılar, visionOS 2 ile birlikte ultra geniş monitör çözünürlükleri elde edebilecek.

5 ÜLKEDE DAHA SATIŞA ÇIKIYOR

Apple, karma gerçeklik gözlüğünü ABD dışında ilk olarak Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ta 12 Temmuz 2024'te satışa sunacağını duyurdu.

iOS 18 TANITILDI

Apple, merakla beklenen iOS 18'i tanıttı.

İşletim sistemi güncellemesiyle birlikte iPhone cihazların daha fazla kişiselleştirilebileceği kaydedildi.

UYGULAMA İKON RENKLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

iOS 18 ile birlikte, karanlık modda yeni bir görünüm ve tüm uygulama simgeleriniz için bir renk tonu ayarlamanıza olanak tanıyan yeni bir özelleştirme sayfası yer alıyor.

KARANLIK MOD

iOS, duvar kağıdınızın şemasına göre uygulamaların rengini değiştirmeniz için size önerilerde bulunabilecek, uygulamaların ikon renklerini kişisel tercihlerinize göre düzenleyebileceksiniz.

Denetim Merkezi'ne de yeni özelleştirme özellikleri gelecek.

Ayrıca uygulama simgelerini ana ekran ızgarası üzerinde dilediğiniz herhangi bir yere yerleştirebileceksiniz.

UYGULAMALAR FACEID İLE KİLİTLENEBİLECEK

iOS 18'de, kilitli uygulamalarınızı açmaya çalışan birinin pin veya FaceID ile kimlik doğrulaması yapması gerekecek şekilde bir uygulamayı kilitleyebilirsiniz.

Bu uygulamalardaki veriler aramada veya diğer uygulamalarda görünmez.

Ayrıca bir uygulamayı meraklı gözlerden gizleyebilirsiniz.

UYDU ÜZERİNDEN MESAJ GÖNDERİLEBİLECEK

Mesajlar, geri dokunuşlar için bir güncelleme alıyor.

Artık mesajlara herhangi bir emoji veya çıkartma ile tepki verebilirsiniz ve bunlar renkli olarak görünecek.

Mesajları daha sonra gönderebilecek ve metni biçimlendirebileceksiniz. (altını çizme, üstünü çizme vb.)

iPhone 14 ve sonraki sürümlerdeki uydu özelliğini kullanarak şebeke dışındayken insanlarla mesajlaşabilirsiniz.

Bu özellik daha önce acil durum iletişimi ile sınırlıydı.

HARİTALAR VE MAİL UYGULAMASI GÜNCELLENİYOR

Haritalar, çevrimdışı olarak erişilebilen ayrıntılı yürüyüş parkuru verileri içeren yeni topografik haritalara kavuşacak.

FOTOĞRAFLAR UYGULAMASI YENİLENİYOR

Fotoğraflar uygulaması artık özelleştirilebiliyor, böylece farklı albümler ve geziler gibi koleksiyonları yeniden sıralayabiliyorsunuz ve öne çıkan ve favorilere eklenen fotoğrafları gösteren yeni bir alan var.

Bu alana erişmek için sağa kaydırmanız yeterli. Bu yeni Fotoğraflar uygulaması iOS 18'in en önemli özelliklerinden biri olacak.

Fotoğraflar uygulaması artık kişileri birlikte gruplayabiliyor.

iOS 18'İ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK?

Her yıl yeni iOS sürümüyle birlikte hangi cihazların yazılım güncellemeyi destekleyeceği merak ediliyor.

İşte iOS 18'i destekleyecek cihazlar: