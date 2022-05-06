Apple kullanıcılarına tazminat ödeyecek

06 Mayıs 2022 Cuma, 13:52

Apple, 2015’te kendisine açılan bir davada uzlaşma yoluna gitti ve kullanıcılarına toplamda 20 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Apple, iPhone 4s nedeniyle tazminat ödeyecek.

Shift Delete'in haberine göre, 2015 yılında kullanıma sunulan iOS 9, iddialara göre akıllı telefonu yavaşlattı ve düşük performans sergilemesine neden oldu. Bu kapsamda Apple’a aynı yılın aralık ayında New York ve New Jersey‘de yaşayan bir grup kullanıcı tarafından toplu dava açıldı.

Davanın gerekçesi ise Apple’ın iOS 9 güncellemesiyle ilgili desteklenen telefonlarda büyüleyici performans sağladığı şeklinde sloganlar kullanması olarak gösterildi. Ancak iPhone 4S sahipleri, performans artışının aksine cihazlarının daha da yavaşladığını iddia ettiler.