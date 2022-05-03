Birçok sır tehlikede olabilir: Apple, bilgi sızdıran eski çalışanlarına dava açtı

03 Mayıs 2022 Salı, 10:27

Apple silicon çipler, şirketin verimliliğin ne kadar iyi olduğunun bir kanıtı olarak gösteriliyor. Bu kadar dengeli çiplerin kullanıcılara ulaşmasından önce şirket içerisinde mühendisler, diğer üreticilerden farklı olarak kendi yöntemlerini geliştiriyor ve kullanılan her bir fikir, o mühendislerin bildiği birer sır oluyor.

Ancak Apple silicon çiplerini tasarlayan mühendislerden bazılarının işten ayrılması, Apple’ın sırlarını tehlikeye attı.

'GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ'

ShiftDelete'in haberine göre; Apple’da bir çalışan işten ayrıldığında, eğer kendisiyle özel bir bilgi paylaşıldıysa gizlilik sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme kapsamında işten ayrılan çalışan, şirketin stratejilerini ve tekniklerini başka hiç kimseyle paylaşamaz. Ancak görünüşe göre bazı çalışanlar bu sözleşmeyi ihlal etti.

APPLE, ESKİ MÜHENDİSLERİNİ BİLGİ SIZDIRMAKLA SUÇLUYOR

Apple’ın iddiasına göre yeni kurulan bir teknoloji şirketi olan Rivos, işten ayrılan Apple mühendisleriyle iletişime geçip onları işe almak istedi. Buraya kadar her şey normal olsa da iddianın asıl çarpıcı detayı, Rivos’un çalışanlardan Apple’ın teknik sırlarını istediği söylemi. Apple’ın bunu destekleyen veri sızdırma kayıtları var ve şirketin iddiasına göre mühendisler, bu bilgileri AirDrop ile kendi cihazlarına aktarmış.

APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu bilgiler, Apple M1 ve Apple A15 gibi son derece karmaşık ve özgün çiplerin tasarımlarını içeriyor. Sızdırıldığı söylenen gigabytelarca çip tasarımı ve teknik detay, diğer şirketlerin eline geçtiğinde Apple’ın ürettiği teknolojilerin taklit edilmesine yol açabilir.

Apple’ın davayla ilgili sunduğu açıklama şu şekilde:

"Bazı çalışanlar, kişisel cihazlara malzeme boşaltmak için birden fazla USB depolama sürücüsü kullandı. Apple’ın şirket içi uygulamalarında saklanan en gizli özelliklerine erişti ve dosyaları kişisel cihazlara aktarmak için AirDrop’u kullandı. Bazıları ise, Apple’a Özel ve Gizli olarak işaretlenmiş mevcut ve yayınlanmamış Apple SoC’lerindeki hacimli sunumları kişisel bulut depolama sürücülerine kaydetti. Hatta bir tanesi, tüm Apple cihazının kişisel bir harici sürücüye tam bir Time Machine yedeklemesini yaptı."

Apple’ın ne tür bir sızdırma ile karşı karşıya olduğunu iyi şekilde bildiğini görüyoruz. Zaten tüm veriler direkt olarak Apple servislerinden indirip yine çoğunlukla Apple servislerine aktarıldığı için şirketin elinde yeterince bilgi var. Bu bilgileri Rivos’a sızdırdığı söylenen çalışanlar, eğer Apple haklı çıkarsa milyonlarca dolarlık tazminatla uğraşacak gibi görünüyor.