Apple kullanıcılarına yeni dolandırıcılık yöntemi: Para almadan kapanmıyor

19 Nisan 2022 Salı, 16:26

Apple’ın özenle çalıştığı öne sürülen "Uygulama İnceleme" sürecine rağmen, şirketin App Store‘unda macOS için yeni bir dolandırıcılık ürünü tespit edildi.

Apple bilgisayarlarda (macOS) yer alan My Metronom isimli uygulama kullanıcılarını aylık 9,99 ABD doları abonelik ödemeye zorluyor. Uygulama abonelik tamamlanana kadar menü çubuğunu veya klavye kısayollarının kullanılmasının önüne geçiyor.

ShiftDelete'de yer alan habere göre; uzmanlar, My Metronome‘un arkasındaki geliştiricinin bu tekniği geliştirmek için yıllardır çeşitli teknikler denediğini düşünüyor. Gelen şikayetlerin ardından My Metronom App Store’dan kaldırılmış olsa da aynı geliştirici tarafından sunulan başka uygulamalar da mevcut. Kullanıcılarından adeta ‘fidye’ isteyen Music Paradise, Groove Vibes isimli bir uygulamaya da sahip.

KULLANICILAR ÇIKIŞ YAPAMIYOR

Bu uygulamaları test eden uzmanlar, uygulamaların kullanıcılarını bir abonelik paneli ile karşıladığını belirtiyor. Music Paradise Player uygulamasıyla birlikte şirketin diğer iki uygulaması menü çubuğundaki kapatma seçeneğini gizleyerek kullanıcıların çıkış yapmasının önüne geçiyor. Bunun yanı sıra Groove Vibes tarafından geliştirilen diğer üç uygulama ise kullanıcıların menü çubuğunu kullanarak veya Command+Q tuşlarına basarak çıkmalarına izin verdiği görüldü.

Fidye yazılımlarının aksine, söz konusu uygulamalar kullanıcıları dosyalarını kilitlemiyor. Bunun yerine kullanıcıların uygulamaları kolayca kapatmasını engelliyor, böylece insanlar dolandırıcıların oyununa düşüp abonelik için ödeme yapıyorlar.

Şaşırtıcı bir şekilde, tüm bu dolandırıcılık uygulamaları Apple‘ın Uygulama İnceleme sürecinden geçmiş görünüyor. Apple, bunun gibi dolandırıcı uygulamalara karşı App Store‘a “Sorun Bildir” butonu eklemiş durumda.