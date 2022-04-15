Apple M2 işlemci serisinden yeni bilgiler sızdı
Teknoloji devi Apple M2 işlemci ailesi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre şirket, yeni işlemcilerini test etmeye başladı. Geliştirilen M2 işlemci, 8 çekirdek ve 10 grafik çekirdeğine sahip olacak.
Mac ailesi için ARM tabanlı işlemci geliştiren Apple, dizüstü bilgisayar pazarında yeni bir dönem başlattı. Geçen aylarda M1 Ultra ve M1 Max işlemcilerini tanıtan şirket, M2 ailesi için çalışmalara başladı. Bloomberg raporuna göre Apple, M2 serisinde test aşamasına geçti.
ShiftDelete'in haberine göre; ARM tabanlı işlemciler, düşük güç tüketimi ve yüksek performans sayesinde x86 mimarisinin yerini almaya başladı. Apple’dan sonra AMD ve Intel de ARM tabanlı işlemciler için çalışmalarını hızlandırdı.
TEST EDİLMEYE BAŞLANDI
9to5Mac, şirketin üzerinde çalıştığı modeller ile ilgili bazı bilgileri ortaya çıkardı. Sızdırılan bilgilere göre Apple, J413 koduyla Apple Silicon M2 yonga setine sahip MacBook Air modelini geliştirmeye başladı.
Geliştirilen M2 işlemci, 8 çekirdek ve 10 grafik çekirdeğine sahip olacak. Apple A15 Bionic işlemciden ilham alındığı belirtilen M2’nin performans olarak M1 işlemciye benzer sonuçlara sahip olacağı tahmin ediliyor.
Şirket, dokuz yeni Mac modelinde M2 ailesini test ediyor. Dört farklı M2 işlemcinin piyasaya sürüleceğini belirten Bloomberg, test edilen cihazlar ile ilgili bilgi elde edemediklerini açıkladı.
Standart M2 işlemcinin MacBook Air, Mac Mini ve giriş seviyesi MacBook Pro modelinde test edildiği tahmin ediliyor. M2 Pro modelinin ise 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’lar ile kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor.
Sızdırılan bilgilere göre Apple, M1 Pro ve M1 Max işlemcili Mac Mini modelinin de testlerine başladı. Yeni modellerin 2022 yılı içerisinde tanıtılacağı tahmin ediliyor.
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