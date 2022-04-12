Apple için 'tehlike' çanları: Spotify ile karşı karşıya

12 Nisan 2022 Salı, 14:24

Apple, Avrupa Birliği’nde Spotify ile antitröst suçlamasında karşı karşıya kaldı. Suçlamalar, Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili soruşturma başlatmasının hemen ardından geldi.

ShiftDelete'in haberine göre; Apple’a geçen sene de Epic Games tarafından Fortnite oyun içi satın almalarından dolayı antitröst davası açılmıştı. Davayı kaybeden Apple hisseleri, yüzde 2 değer kaybetti.

ANTİTRÖST DAVASIYLA KARŞI KARŞIYA KALACAK

Apple, Spotify tarafından yapılan bir şikayetle gelecek günlerde antitröst suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak. Suçlama nedenleri, Apple’ın kendi uygulama içi ödeme sistemini kullanmaya zorlaması ve diğer satın alma seçeneklerini için bilgilendirmeleri engelleyerek rekabeti bozması. Avrupa Birliği, Apple’ı ödeme içi sistemlerini kullanmaya zorladığı için suçladı.

Reuters’ın haberine göre Avrupa Birliği tarafından çıkarılan Dijital Piyasalar Yasası kurallarınca Apple uygulamaları yasa dışı kalıyor. Yine Reuters açıklamalarına göre Avrupa Birliği antitröst yasalarına uymayan şirketler, küresel cirolarının yüzde 10’u kadar para cezasına çarptırılıyor.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Avrupa Birliği Komisyonu, bu konuyla ilgili açıklama yapmadı. Apple da suçlamalar ile ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Antitröst davalarında danışmanlık yapan bir avukat konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Dijital Piyasalar Yasası daha iki yıl uzakta. Kurallar muhtemelen 2024’ün başında Apple için geçerli olacak. Bu nedenle antitröst davaları önemini koruyor.”