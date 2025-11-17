Apple, Mac Pro'nun yeni versiyonunu tanıtmayabilir

Apple'ın 2025 yılında yeni bir Mac Pro tanıtıp tanıtmayacağı bir tartışma konusuyken ortaya çıkartılan yeni bir rapor cihazın rafa kaldırılmış olabileceğini gösterdi. Bloomberg'ün yayınladığı bir rapora göre 2025 yılında zaten güncellenmesi beklenmeyen Mac Pro'nun 2026 yılında da yenilenmeyecek.

Şirketin bu planı hayata geçirmesinde en büyük etkenlerden biri de Apple'ın M4 Ultra işlemcisini rafa kaldırması.

Apple, bu işlemciyi yeni bir Mac Pro'yla beraber piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak işlemci rafa kaldırılınca yeni Mac Pro cihazı da aynı kaderi paylaştı.

Apple'ın bir diğer üst düzey işlemcisi olarak M5 Ultra'yı piyasaya sürmesi bekleniyor; ancak bildirildiğine göre bu işlemciyle birlikte bir Mac Pro piyasaya sürülmeyecek. Söylenene göre, Apple çalışanları artık Mac Studio'yu etkili bir üst seviye cihaz olarak konumlandırıyor.