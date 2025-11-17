Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple, Mac Pro'nun yeni versiyonunu tanıtmayabilir

Apple, Mac Pro'nun yeni versiyonunu tanıtmayabilir

17.11.2025 00:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple, Mac Pro'nun yeni versiyonunu tanıtmayabilir

Apple bir süredir Mac Studio'nun gölgesinde kalan Mac Pro için planlarını değiştirmiş olabilir.

Apple'ın 2025 yılında yeni bir Mac Pro tanıtıp tanıtmayacağı bir tartışma konusuyken ortaya çıkartılan yeni bir rapor cihazın rafa kaldırılmış olabileceğini gösterdi. Bloomberg'ün yayınladığı bir rapora göre 2025 yılında zaten güncellenmesi beklenmeyen Mac Pro'nun 2026 yılında da yenilenmeyecek.

Şirketin bu planı hayata geçirmesinde en büyük etkenlerden biri de Apple'ın M4 Ultra işlemcisini rafa kaldırması. 

Apple, bu işlemciyi yeni bir Mac Pro'yla beraber piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak işlemci rafa kaldırılınca yeni Mac Pro cihazı da aynı kaderi paylaştı. 

Apple'ın bir diğer üst düzey işlemcisi olarak M5 Ultra'yı piyasaya sürmesi bekleniyor; ancak bildirildiğine göre bu işlemciyle birlikte bir Mac Pro piyasaya sürülmeyecek. Söylenene göre, Apple çalışanları artık Mac Studio'yu etkili bir üst seviye cihaz olarak konumlandırıyor.

İlgili Konular: #apple #Apple Mac Pro

İlgili Haberler

Güneş Sistemi, zannedilenden 3 kat daha hızlı hareket ediyor olabilir
Güneş Sistemi, zannedilenden 3 kat daha hızlı hareket ediyor olabilir Galaksinin merkezine doğru müthiş bir süratle yol alan Güneş Sistemi, bugüne kadarki modellerin kabul ettiğinden üç kat daha hızlı hareket ediyor olabilir.
Korku filmleri kaygıları nasıl yatıştırabilir?
Korku filmleri kaygıları nasıl yatıştırabilir? Mantık, korku duygusunun bizi tehlikelerden uzak tutmak için evrimleştiğini söylüyor.
İnsan gözünden daha iyi gören robotik göz geliştirildi
İnsan gözünden daha iyi gören robotik göz geliştirildi Esnek optik sistemler için kritik bir adım atıldı. Yeni keşfedilen hidrojelle çalışan lens, yapısındaki grafen oksit sayesinde ışığı emerek şişiyor veya büzülüyor. Bu yenilik, mikroskobik detayları görme yeteneğiyle ameliyatlara yardım edebilir.