Son dakika... Kocaeli'de İHA düştü: Bölgeye Jandarma ekipleri sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir" açıklaması yaptı.

RUSYA TAHMİN EDİLİYOR

Düşen İHA'nın, Rus yapımı Orlan-10 tipi bir keşif dronu olduğu öne sürüldü.

İddialara göre, bulunan aracın kuyruk kısmında Rusya'ya ait askeri hava araçlarında kullanılan kızıl yıldız sembolü yer alıyor. Orlan-10 İHA'nın yaklaşık 600 kilometre operasyonel menzile sahip olduğu biliniyor.

ANKARA SEMALARINDA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

15 Aralık tarihinde Ankara semalarında kimliği belirsiz İHA düşürülmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İHA'nın en uygun yerde düşürüldüğü belirtilmiş ayrıca Rusya ve Ukrayna'ya İHA hakkında ikazda bulunulduğu ifade edilmişti.