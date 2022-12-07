Apple Music için yeni 'Karaoke Modu' geliyor

07 Aralık 2022 Çarşamba, 07:45

Apple Music Sing olarak adlandırdığı yeni karaoke özelliği duyurdu. Apple'ın abonelik sistemiyle çalışan müzik servisi Apple Music, yeni eklenecek bu mod sayesinde düet yapmaya olanak sağlayacak.

Yeni özellik temelde kullanıcılara ses seviyesini ayarlama imkanı sunmasıyla 'karaoke deneyimi' sunmuş olacak.

APPLE MUSIC İÇİN YENİ MOD DUYURULDU

Apple resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile Apple Music Sing olarak adlandırılan modu iPhone, iPad ve Apple TV 4K tarafında kullanılabilecek.

Yeni özellik, şarkı sözlerini ekranda göstermekten ziyade çok daha fazlasını sunacak.. Apple’ın açıklamalarına göre kullanıcılar bununla beraber şarkıların ses seviyeleri üzerinde kontrol sahibi olabilecek.



Söylendiği kadarıyla bu yeni hizmet aralık ayının sonunda tüm dünyadaki Apple Music abonelerine sunulacak.