Yayınlanma: 06.11.2023 - 16:33

Güncelleme: 06.11.2023 - 16:33

Apple Music kullanıcıları, dinledikleri şarkıları Instagram hikayelerinde uygulamanın içinde bulunan bir özellik sayesinde paylaşabiliyor. Bu sayede de takipçilerine dinledikleri şarkıları gösterebiliyor. Peki Apple Music şarkıları Instagram hikayesinde nasıl paylaşılır?

APPLE MUSIC ŞARKILARI INSTAGRAM HİKAYESİNDE NASIL PAYLAŞILIR?



Müzik uygulamasını Başlatın: İlk adım, Apple Music uygulamasını iPhone'unuzda başlatmaktır. Çalan Şarkıyı Seçin: Şu anda dinlediğiniz şarkıyı seçin ve çalın. Paylaş Seçeneğini Kullanın: Sanatçı adının ve şarkının hemen yanındaki üç noktaya dokunun. Bu seçenekler menüsünü açacaktır. Instagram'ı Seçin: Açılan menüden "Paylaş" seçeneğini seçin. Ardından Instagram'ı bulun ve dokunun. Hikaye Olarak Paylaşın: Müzik uygulaması, seçtiğiniz şarkıyı bir Hikaye olarak paylaşmanıza olanak tanır. İsterseniz Hikayenizi özelleştirebilirsiniz.

Şimdi seçtiğiniz şarkıyı Instagram Hikayenizde paylaşabilirsiniz. Bu özellik, iOS 13.5 ve üzeri sürümlerde çalışır. Eğer aygıtınız daha eski bir iOS sürümünü kullanıyorsa, bu işlemi gerçekleştiremeyebilirsiniz.